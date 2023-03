Polveri in porto, Saipem paga 

Le polveri sottilissime costano un occhio della testa a Saipem. La Corte d’appello di Cagliari ha condannato la multinazionale a risarcire 15 proprietari di imbarcazioni ormeggiate al porticciolo di Arbatax. Saipem dovrà rimborsarli, salvo esito positivo di un (eventuale) ricorso in Cassazione, con 120 mila euro, somma derivante dai danni da ritardo, rivalutazione monetaria e interessi. La Corte ha inasprito la sentenza di primo grado emessa nel 2013 dal giudice del Tribunale di Lanusei, Luca Ponzillo. Con quel dispositivo il magistrato aveva riconosciuto il nesso di causalità, ovvero che i danni a barche e gommoni fossero stati causati dalle lavorazioni effettuate in cantiere nel 2005, all’epoca della commessa Sabratha.

Il caso

Con la sentenza di martedì la Corte d’appello ha sancito la responsabilità di Saipem per tutti i danni rilevati 18 anni fa, a seguito di un manipolo di denunce presentate da proprietari di barche e gommoni. I natanti erano ormeggiati tra i pontili del porticciolo Marina di Arbatax e il Circolo nautico. I titolari avevano lamentato danni alle loro imbarcazioni imputando la causa alle polveri ferrose provenienti dallo stabilimento Saipem in cui, all’epoca, erano in corso le lavorazioni per il maxi jacket Sabratha. La questione era sfociata in una lite giudiziaria che si è chiusa, in primo grado, dieci anni fa. A Lanusei il giudice aveva condannato Saipem a un pagamento irrisorio, ma una parte dei proprietari delle barche, affidandosi all’avvocato Maurizio Mereu, ha impugnato la sentenza, sostenendo che il danno fosse maggiore rispetto a quello stimato dal Tribunale. Dal canto suo Saipem ha citato cinque imprese esterne, cui aveva affidato le lavorazioni speciali, che a loro volta hanno chiamato in causa le rispettive compagnie assicurative.

Nuova lite in vista

La Corte d’appello si è pronunciata condannando Saipem al pagamento dei danni anche nei confronti di alcuni proprietari che, in primo grado, non erano stati indennizzati. Chiusa la parentesi legata ai fatti del 2005, è in piedi un’analoga controversia tra la Turismar, la società di gestione del porticciolo, sempre assistita dall’avvocato Mereu, che l’estate scorsa ha chiesto conti a Saipem su polveri ferrose in libera uscita dal cantiere che avrebbero danneggiato le imbarcazioni.