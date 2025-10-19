polveri bagnate per budoni e palmese in una sfida con poche emozioni e occasioni 

Palmese 0

Budoni 0

Palmese (3-5-2) : Leone, Casella, D’Agata, Capogna, Galesio, Fusco, Basile, Fierro, Cubillas (14’ st D’Angelo, 40’ st Di Nardo), Brunet, Cirillo (1’ st Esposito). In panchina Pellino, Capasso, De Stefano, Aquino, De Angelis, Natale. Allenatore Di Costanzo.

Budoni (4-3-3) : Tirelli, Taiappa, Nunez, Furijan (17’ st Mihali), Martinoli, Madero, Pinna (26’ st Belloni), O. Gomez, Lijubanovic (17’ st Tokic), Ladu, Santoro. In panchina Budano, Farris, Da Silva, Yanovskyy, Sirotic, Schirru. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Zini di Udine.

Note : ammoniti D’Agata, Esposito, Ljubanovic. Angoli 3-1. Recupero 0’ pt-3’ st.



Palmi. Il Budoni pareggia a reti bianche in trasferta con la Palmese e porta a casa un punto prezioso. Match caratterizzato dalle poche emozioni.

La gara

Nella prima metà della gara la Palmese ha una buona occasione al 13’ con un cross di Capogna che impegna Tirelli dopo una deviazione della difesa del Budoni. Risponde al 21’ e al 27’ la squadra di Cerbone con i tentativi di Furijan e Nunez entrambi parati dall’estremo difensore di casa Leone. Il Budoni mantiene l’iniziative del gioco e mostra una buona solidità difensiva, mentre la Palmese si affida ai lanci lunghi per gli inserimenti di Brunet e Galesio.

Il secondo tempo

Nella ripresa gli ospiti hanno alcune occasioni pericolose tra cui quella con Gomez che al 50’ tira ma trova Leone sicuro nella parata. Al 53’ i padroni di casa hanno una chance con Brunet che si inserisce in area ma calcia fuori. All’83’ Santoro entra in area e calcia ma non trova lo specchio della porta.

Entrambe le squadre hanno avuto le loro occasioni nella ripresa senza riuscire a concretizzarle. Il Budoni può ritenersi soddisfatto per il pareggio conquistato in trasferta contro una squadra solida come la Palmese, un punto che può essere importante per la classifica.



