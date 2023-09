Polvere, topi e disagi per il cantiere fermo: proteste in via Boito 

«Siamo esasperati». Ritarella Galletta vive in via Boito dove lei e gli altri residenti sono arrabbiati per «un cantiere abbandonato da mesi». Dove ora c’è uno sterrato prima c’era l’ex scuola Pertini, demolita per consentire la costruzione di un palazzo con 40 alloggi comunali. «Sono fermi da aprile», sbotta: «È rimasta solo una corsia libera e non c’è parcheggio. Le transenne sono messe male, quando c’è vento si rovesciano in mezzo alla strada. Anche un pezzo di via Rossini e via Donizetti è bloccato, perché il cantiere confina con queste strade, ma via Boito è messa peggio. C’è chi parcheggia dentro lo sterrato spostando le recinzioni».

Severino Congera è proprietario di un bar e dice di aver perso metà degli incassi: «La gente non può più parcheggiare vicino e rinuncia a prendere anche solo un caffè. E le transenne ostacolano il passaggio e l’ingresso al bar e ai palazzi». Non ne può più neanche Fabiana Ortu: «Nello sterrato ci sono rifiuti, erbacce e topi. Quando piove fango e detriti invadono la strada». Per farsi ascoltare, i residenti vogliono formare un comitato e avviare una raccolta firme. A luglio in un’interrogazione i consiglieri Marcello Polastri e Loredana Lai hanno chiesto il perché dello stallo e di «situazione assurda» parla anche Valerio Piga, dell'associazione Difensori della Natura. Replica l’assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda: «Il cantiere è momentaneamente fermo per consentire l'approvazione della quinta perizia necessaria all'avvio della nuova fase di scavo. C'è un ulteriore finanziamento di 1 milione e 950mila euro per portare a termine tutto».

