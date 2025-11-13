Polvere sulle vigne? Cocco non demorde 

L’impianto di frantumazione realizzato a Su Marchesu è da anni il nodo della discordia tra Paolo Cocco e Renato Murgia. Il primo, ex capogruppo di opposizione, sostiene che il complesso sia stato realizzato in zona agricola e non in una più adeguata area industriale, le polveri danneggerebbero la sua produzione vitivinicola. Murgia, imprenditore edile, ha vinto il primo round davanti al Tar, a cui Cocco aveva chiesto l’annullamento delle concessioni e la sospensiva. La seconda sezione del Tribunale amministrativo non aveva accolto l’istanza sulla sospensiva.

Ora è attesa la fissazione dell’udienza di merito. Dalle vicenda si è interessata anche la Procura. Già nel 2023 il giudice aveva disposto un decreto di archiviazione, respingendo l’istanza presentata da Cocco. Quindi sulla faccenda a giugno si è pronunciato il giudice Nicole Serra, che ha condiviso quanto espresso dal pm nella sua richiesta ritenendo gli elementi raccolti inidonei al proseguimento dell’indagine penale e chiedendo l’archiviazione. L’abuso d’ufficio, ipotizzato dal querelante, è stato superato dall’abrogazione della legge, mentre non avrebbe trovato riscontro la non conformità dei lavori alle autorizzazioni concesse.

Contro l’archiviazione Cocco ha presentato una nuova istanza. «Non è presente una sola riga nell’ordinanza del Tar che certifichi la legittimità dell’impianto», scrive il legale nel ricorso e poi ancora: «Il Tar ha emesso la sua ordinanza su atti formalmente corretti ma non corrispondenti allo stato dei lavori». Infatti la ditta Murgia avrebbe chiesto le autorizzazioni per una struttura del tutto amovibile. (si.l.)

