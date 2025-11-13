VaiOnline
Tertenia.
14 novembre 2025 alle 00:27

Polvere sulle vigne? Cocco non demorde 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’impianto di frantumazione realizzato a Su Marchesu è da anni il nodo della discordia tra Paolo Cocco e Renato Murgia. Il primo, ex capogruppo di opposizione, sostiene che il complesso sia stato realizzato in zona agricola e non in una più adeguata area industriale, le polveri danneggerebbero la sua produzione vitivinicola. Murgia, imprenditore edile, ha vinto il primo round davanti al Tar, a cui Cocco aveva chiesto l’annullamento delle concessioni e la sospensiva. La seconda sezione del Tribunale amministrativo non aveva accolto l’istanza sulla sospensiva.

Ora è attesa la fissazione dell’udienza di merito. Dalle vicenda si è interessata anche la Procura. Già nel 2023 il giudice aveva disposto un decreto di archiviazione, respingendo l’istanza presentata da Cocco. Quindi sulla faccenda a giugno si è pronunciato il giudice Nicole Serra, che ha condiviso quanto espresso dal pm nella sua richiesta ritenendo gli elementi raccolti inidonei al proseguimento dell’indagine penale e chiedendo l’archiviazione. L’abuso d’ufficio, ipotizzato dal querelante, è stato superato dall’abrogazione della legge, mentre non avrebbe trovato riscontro la non conformità dei lavori alle autorizzazioni concesse.

Contro l’archiviazione Cocco ha presentato una nuova istanza. «Non è presente una sola riga nell’ordinanza del Tar che certifichi la legittimità dell’impianto», scrive il legale nel ricorso e poi ancora: «Il Tar ha emesso la sua ordinanza su atti formalmente corretti ma non corrispondenti allo stato dei lavori». Infatti la ditta Murgia avrebbe chiesto le autorizzazioni per una struttura del tutto amovibile. (si.l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Camion senza freni, muore schiacciato allevatore di 72 anni

Giacomino Demontis di Buddusò vittima della tragedia a Pattada 
Andrea Busia
L’inchiesta

«I soldi per le coste sarde usati per viaggi privati e per una villa a Capri»

L’accusa: spesi due milioni della Conservatoria Arrestato l’ex direttore Giampiero Sanna 
Matteo Vercelli
Riforme

«Proporzionale puro e più consiglieri»

I partiti rimasti fuori dall’Assemblea chiedono un nuovo sistema elettorale 
Regione

Agricoltura, Satta  non vuole mollare: «Il 20 dal ministro»

L’assessore: al settore serve continuità Ma Agus è pronto a subentrare già oggi 
Roberto Murgia
Ambiente

Lago in secca, affiora il passato

Is Barrocus ai minimi: acqua potabile a rischio in 60 paesi 
Sonia Gioia
Scuola

Dettori, i primi gloriosi 160 anni

Nato come Regio liceo, fu intitolato al teologo sardo nel 1865 
Sara Marci