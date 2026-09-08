Polvere insetticida sulle strade, l’allarme arriva in Consiglio 

Quantità massicce e anomale di insetticida sversate direttamente su strade e marciapiedi in via Paolo Borsellino e via Puglisi. La segnalazione, sollevata da numerosi residenti con tanto di fotografie, arriva anche in Consiglio comunale con l’interrogazione urgente presentata dall’esponente di FdI Laura Cavagnoli, indirizzata a sindaco, presidente del Consiglio e assessori competenti. Secondo quanto emerso le sostanze chimiche sarebbero state sparse sul suolo pubblico, forse nel tentativo - pericoloso - di dissuadere il passaggio o le deiezioni dei cani vicino alle abitazioni. «Siamo di fronte a una condotta irresponsabile e intollerabile», dice la consigliera comunale. «Disperdere pesticidi in modo incontrollato su marciapiedi frequentati da passanti, bambini e animali domestici è un grave pericolo per la salute di tutti. Le schede tecniche di questi prodotti vietano tassativamente l’uso all’aperto e la dispersione nell’ambiente. Oltre al rischio diretto di avvelenamento, c’è il concreto pericolo ambientale che queste sostanze tossiche finiscano nella rete fognaria alla prima pioggia». Da qui l’interrogazione urgente per avere spiegazioni e chiedere, «quali azioni urgenti intendano attivare la Giunta e la Polizia locale per individuare i responsabili, avviare l’immediata bonifica dell’area e garantire la sicurezza dei cittadini e dei loro amici a quattro zampe». ( f.l. )

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