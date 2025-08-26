VaiOnline
Pula.
27 agosto 2025 alle 00:40

Polvere e disagi in viale Marinella 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Proteste e segnalazioni si susseguono da anni, ma in viale Marinella a Santa Margherita di Pula nulla è cambiato. I residenti denunciano le pessime condizioni del manto stradale: prima i lavori per l’illuminazione, poi, nel 2021, l’intervento del gestore idrico Abbanoa. Al termine dei cantieri, sulla carreggiata è stato steso solo un miscuglio di terra, ghiaia e sassi, che rende la strada polverosa e insicura, aggravata dall’assenza di dissuasori. La polvere invade case e giardini e compromette la vivibilità dell’area, peggiorata dal passaggio dei veicoli. I disagi si estendono fino al percorso pedonale che conduce alla spiaggia. All’ingresso della via spicca un cartello firmato dai piccoli residenti: «Per favore non correte in questa strada polverosa. Fatelo per noi bambini che veniamo in questa spiaggia. Grazie».

L’unica risposta risale al 2021, quando l’allora sindaca Carla Medau non diede il via libera ai lavori. Oggi, a rompere il silenzio è l’attuale sindaco Walter Cabasino: «Tutte le strade che si trovano nella linea costiera non possono essere riasfaltate. L’unica soluzione possibile è l’uso di un aggregante, ma potremo intervenire solo in inverno. Comprendiamo il disagio – aggiunge – ma invito i residenti a riunirsi in condominio per avere un unico interlocutore con il Comune e valutare insieme cosa sia realmente fattibile».

