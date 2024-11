“Polvere” e diritti, il film su Scardella 

"Diritti e processi nel cinema”, la rassegna organizzata dalla Settima Arte sotto la direzione artistica di Antonello Zanda, prosegue al Greenwich d’Essai con un’altra settimana di programmazione ricca di prestigiosi ospiti in sala e opere made in Sardinia.

Domani in sala

Si parte domani, alle 18,30, con una serata interamente dedicata al regista Paolo Carboni con doppia proiezione di due opere che si snodano attorno all’amara vicenda di Aldo Scardella e al suo tragico epilogo. Sul grande schermo “Polvere” (Italia 2023), un film che ci presenta un durissimo spaccato degli anni ottanta, sullo sfondo di una Cagliari periferica col suo degrado e la crescente diffusione di droga. La sera del 23 dicembre 1985, due banditi armati e con il volto coperto dal passamontagna, fanno irruzione in un negozio di liquori e uccidono il titolare. Aldo Scardella è uno studente universitario fuori corso. Uno come tanti in città. Quella sera ha la sfortuna di trovarsi al posto sbagliato nel momento sbagliato. Abita nel rione dove è avvenuto il delitto. Si trova per caso a passare di lì mentre avviene la rapina. Nei giorni successivi viene fermato, arrestato e messo in regime di isolamento nel quale resterà per 185 giorni. Infine il 2 luglio del 1986 si toglie la vita impiccandosi nella sua cella del carcere di Buoncammino lasciando un ultimo messaggio scritto «Muoio da innocente”.

Polvere è stato molto apprezzato dal pubblico e dalla critica ottenendo importanti riconoscimenti tra cui i premi al San Diego Italian Film Festival, al LiberAzioni Festival di Torino e il premio Rai Cinema al Roma International Film Festival.

