Polvere e buche  sulle strade dei turisti  

Inviato

Muravera. «Che meraviglia Feraxi. Tanto è bella la spiaggia, quanto è brutta la strada per arrivarci». Due turisti francesi tirano un sospiro di sollievo quando il loro camper completa la salita sullo sterrato che riporta alla Provinciale 97. L’estate è ancora lontana, ma in quest’angolo della costa orientale la stagione delle vacanze è alle porte. I primi turisti sono già arrivati. Tra poco meno di un mese per Pasqua riapriranno alberghi e ristoranti. Gli addetti ai lavori fanno il conto alla rovescia e sognano una stagione da record. Ma anche quest’anno ospiti (e residenti) dovranno fare altri conti, quelli con una viabilità in condizioni pessime, in particolare nelle numerose strade provinciali che si snodano nel litorale.

Castiadas

Il progetto è pronto da un pezzo. Ci sono anche i soldi (un milione e 300mila euro), ma i lavori non sono ancora iniziati e nel ponte di San Pietro sulla Provinciale 19 la situazione non è cambiata. «D’estate è un inferno, il traffico impazzisce e si formano code lunghissime», dice Daniele Monni, barista in uno dei pochi locali che restano aperti tutto l’anno. «Da tempo si parla dei lavori per rifare il ponte, ma purtroppo il cantiere non è stato mai aperto». Stessi auspici per Leandro Visco, 66enne di Brescia che qualche tempo fa si è trasferito nel Sarrabus. «È meglio della Costa Smeralda – commenta – certo, se ci fosse qualche servizio in più sarebbe meglio. Per le strade servirebbe una frequente manutenzione e qui a San Pietro bisogna rifare subito il ponte. La presenza del semaforo per regolare il traffico è praticamente inutile». A poca distanza dal ponte, ma sulla Provinciale 18, da due anni in un tratto di strada si viaggia a senso unico alternato. Una parte della carreggiata è ancora transennata. «Ho sentito che dovrebbero fare i lavori, ma ancora gli operai non si sono visti. Spero facciano presto perché d’estate si formano lunghe code», commenta Marco Demurtas, vaccaro originario di Villagrande. «Per quanto riguarda il ponte di San Pietro i lavori sono previsti a breve e si dovrebbero concludere nel 2025. Anche nella Sp18 non si prevedono tempi lunghi», dice Eugenio Murgioni, sindaco di Castiadas. «Purtroppo – aggiunge – noi amministratori comunali non facciamo altro che sollecitare gli interventi, ma dalla Provincia ci rispondono sempre che non ci sono risorse. Spero anche chi governerà la Regione dopo le elezioni si ricordi di questo territorio. Chiediamo anche la realizzazione di rotonde per garantire maggiore sicurezza agli automobilisti».

Polvere e sterrati

Via Ichnusa è rattoppata dall’inizio alla fine. Sulla carreggiata i segni dei recenti cantieri. La strada più importante di Costa Rei avrebbe bisogno di qualche intervento di manutenzione, ma non è tra quelle messe peggio, almeno a Muravera. Lo sterrato che porta a Feraxi è pieno di buche, fossi e polvere. Tanta polvere. Come il tratto di strada bianca che costeggia il ponte sul Flumendosa tra Muravera e Villaputzu. Dopo la chiusura del viadotto (pericolante) migliaia di aiuto ogni giorno percorrono un breve, ma insidiosissimo, tragitto di 200 metri che attraversa il letto (vuoto) del fiume.

La Provinciale 18

È una delle strade più importanti del Sarrabus, sicuramente quella più amata dai turisti, in particolare nel tratto di litorale da Costa Rei fino a Villasimius. Il panorama mozzafiato però non cancella le pessime condizioni dell’asfalto. La segnaletica orizzontale è quasi del tutto scomparsa. Quella verticale è scadente e disordinata. Ci sono numerosi cartelli di pericolo con la scritta “Scarpata priva di protezioni”. La prudenza al volante è vivamente consigliata.

RIPRODUZIONE RISERVATA