Polvere, buche e niente luci: via Brivanda dimenticata 

Sono numerose le strade di San Gavino per le quali è stata eseguita la messa in sicurezza, ma da troppo tempo esistono nel centro urbano e in campagna vie ormai dimenticate. Una di queste si trova a pochi passi dal vecchio passaggio a livello (in disuso) e dalla provinciale per Pabillonis: è via Brivanda. Ogni giorno i residenti devono fare i conti con i continui disagi visto che qui l’asfalto non è mai arrivato e lo sterrato è una distesa di buche.

In più la sera i problemi aumentano perché manca l’illuminazione pubblica: eppure lungo la via ci sono le case di numerosi residenti e anche un asilo nido privato. Nella vecchia strada ferrata la vegetazione cresce rigogliosa e ogni estate si presenta il rischio di incendi, mentre con le piogge si formano enormi pozzanghere che nascondono voragini. «È impossibile passare in questa strada – denuncia Gianni Pinna che ha un’azienda agricola poco distante da via Brivanda –. Ho distrutto alcune auto a causa delle voragini che non sono mai state sistemate dal Comune».

Il degrado di via Brivanda va avanti da decenni. «La rabbia è tanta perché nessuna delle amministrazioni che si sono susseguite negli anni se ne è occupata e ha sanato questa situazione – rimarca il pensionato Antonio Garau –. Spesso per tappare le buche, che diventano voragini, vengono utilizzati dei materiali da noi residenti. In più ci abitano persone con disabilità e mamme con bambini piccoli che devono usare il passeggino». ( g. pit. )

