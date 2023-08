Polvere a Torre delle Stelle: «Confermo i limiti di velocità» 

«L’ordinanza che impone i dieci chilometri orari nella via Sagittario non sarà ritirata. È stata firmata già nel 2021, con l’obiettivo di favorire l’accesso alla spiaggia dei pedoni in assoluta sicurezza. Il cartello era stato rimosso con l’avvio del cantiere nella stessa strada. I dati dei rilievi eseguiti dalla Nuova associazione Torre delle Stelle, che hanno denunciato l’eccessiva presenza di polvere nella parte sterrata della via Sagittario, dimostrano che la polvere stessa diminuisce grazie al rispetto da parte del limite di velocità di dieci chilometri orari». Queste le considerazioni del sindaco Tarcisio Anedda dopo i test effettuati dalla Nuova associazione sulla polvere nel tratto di via Sagittario, ancora non pavimentato.

In merito si registra anche un intervento dell’ex assessore e presidente del Consiglio comunale Massimo Serra. «Si fa un gran parlare a Torre delle Stelle. Se via Sagittario piange, via Urano - che ricade in territorio di Sinnai e Maracalagonis - non ride, congestionata e penalizzata in quanto unica via di deflusso veicolare, che mal si concilia con il transito pedonale, dall'arenile di Genn'e mari. Ci sono anche implicazioni di natura igienico e ambientali. In via Urano è necessario limitare la velocità e annaffiare con maggior frequenza. È necessario che i Comuni di Sinnai e Maracalagonis si incontrino in una conferenza di servizio per dibattere e avviare a soluzione tutti i problemi di Torre delle stelle». (r. s.)

