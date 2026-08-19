Poltu Quatu, vacanze in barca per Achille Lauro 

Dal palco del Red Valley al mare della Costa Smeralda. Achille Lauro si gode qualche giorno di vacanza in Sardegna dopo un’estate intensa, segnata dai concerti e dai nuovi progetti nella moda. Il cantautore romano, che nei giorni scorsi si è esibito al festival di Olbia, è rimasto sull’Isola per concedersi una pausa tra mare, yacht e amici. E al suo fianco non è passata inosservata una misteriosa ragazza bionda.

I due sono stati avvistati durante una giornata in barca insieme a un ristretto gruppo di amici. Partenza da Poltu Quatu, poi rotta verso Caprera e l’arcipelago della Maddalena, tra tuffi, moto d’acqua e pranzo a bordo. Lauro e la giovane sono apparsi (fotografati dal settimanale Chi) spesso vicini e abbracciati, accendendo le indiscrezioni su una possibile storia d’amore.

Quest’anno non lo vedremo in tv in veste di giudice: ha detto addio a X Factor e al suo posto ci sarà Irama. Ora per lui si apre un nuovo capitolo, che vedrà protagoniste le sue passioni più grandi: moda e musica. Continuerà a guidare Dondup come direttore creativo.

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