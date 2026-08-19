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20 agosto 2026 alle 00:15

Poltu Quatu, vacanze in barca per Achille Lauro 

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Dal palco del Red Valley al mare della Costa Smeralda. Achille Lauro si gode qualche giorno di vacanza in Sardegna dopo un’estate intensa, segnata dai concerti e dai nuovi progetti nella moda. Il cantautore romano, che nei giorni scorsi si è esibito al festival di Olbia, è rimasto sull’Isola per concedersi una pausa tra mare, yacht e amici. E al suo fianco non è passata inosservata una misteriosa ragazza bionda.

I due sono stati avvistati durante una giornata in barca insieme a un ristretto gruppo di amici. Partenza da Poltu Quatu, poi rotta verso Caprera e l’arcipelago della Maddalena, tra tuffi, moto d’acqua e pranzo a bordo. Lauro e la giovane sono apparsi (fotografati dal settimanale Chi) spesso vicini e abbracciati, accendendo le indiscrezioni su una possibile storia d’amore.

Quest’anno non lo vedremo in tv in veste di giudice: ha detto addio a X Factor e al suo posto ci sarà Irama. Ora per lui si apre un nuovo capitolo, che vedrà protagoniste le sue passioni più grandi: moda e musica. Continuerà a guidare Dondup come direttore creativo.

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