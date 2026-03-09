VaiOnline
Olbia.
10 marzo 2026 alle 00:27

Poltu Cuadu, laboratorio a cielo aperto col Maptelling 

Raccontare i luoghi per riscriverne la cartina: è Maptelling, progetto promosso da Community hub e curato dalla ricercatrice dell'università di Sassari, Sonia Malvica, nell'ambito dello Spoke 2 del programma Ecosystem of innovation for next generation Sardinia, finanziato con il Pnrr. L’esperimento consiste in una mappatura partecipata del quartiere Poltu Cuadu, esplorato dai cittadini per individuare punti strategici che verranno integrati nella mappa con la finalità di trasformarla in uno strumento di racconto dinamico. Approccio che unisce dati e narrazione, il rione Poltu Cuadu è strategico per la ricerca: il contesto rappresenta un esempio significativo di territorio che può essere letto e raccontato attraverso connessioni tra identità, innovazione, turismo e sostenibilità. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di introdurre e condividere un metodo capace di trasformare la cartografia in uno strumento di progettazione che può generare nuove prospettive di sviluppo. Con una passeggiata tra le sue vie, il 17 marzo dalle 14, Poltu Cuadu diventa un laboratorio a cielo aperto per disegnare il futuro del territorio attraverso una lettura più consapevole degli spazi, raccontati dai suoi abitanti che contribuiranno a interpretarlo per valorizzarlo. (t.c.)

