Polpette e maiale arrosto, due sagre per i buongustai 

A Masullas il maiale arrosto e a Siapiccia le polpette. C’è solo l’imbarazzo della scelta, sabato sera, per gli amanti della buona cucina.

Masullas

È in programma sabato la Sagra del maiale arrosto, organizzata dall’associazione “Fadeus festa”, in collaborazione con la Pro Loco e il patrocinio del Comune. Il via alle 20, in piazza Sepuvelda. Nel corso della serata anche musica e balli, in compagnia di “Marta e il suo gruppo”. «Siamo giunti alla sesta edizione - commentano gli organizzatori - che quest'anno porterà ai visitatori un nuovo menù». Prevista la degustazione, a pagamento, di pasta al sugo di salsiccia, carne di porchettone, pane, verdure, acqua e vino. Un evento recente, ma che negli anni passati ha sempre riscosso un buon successo (500 pasti nella scorsa edizione). L’evento rientra nel cartellone di “MasullasEstate 2024”.

Siapiccia

Nel piccolo paese che si affaccia sul Monte Grighine sabato si ripete la Sagra delle polpette, organizzata dalla Pro Loco, in collaborazione con il Comune, giunta ormai all’undicesima edizione. Piatto principale, neanche a dirsi, la polpetta, in un menu preparato dalle massaie del paese: malloreddus con sugo di polpette, polpette in umido, fritte e al sugo, e poi formaggio, pane, acqua e vino. Teatro dell’evento piazza Garibaldi, dalle 20.30. Durante la serata la musica del gruppo “Cantos & Sonos”, con la partecipazione di Matteo Scanu e Francesco Fais.

