Polpette avvelenate per due randagi 

Il tentativo di avvelenare due cuccioli con altrettante polpette farcite con schegge di vetro è andato male. Due donne hanno visto quanto stava accadendo e hanno scongiurato il peggio, togliendo i bocconi da sotto il naso dei cani per poi conservarli in frigo «come prova», sottolinea Annetta Fadda, che con la figlia Elisabetta è intervenuta salvando i randagi e rimproverando aspramente il responsabile.

Una persona che non sarebbe nuova a comportamenti simili. «Si è detto pentito ma non basta», aggiunge Fadda, secondo la quale sarebbe meglio che l’uomo lasciasse «la nostra comunità. Altrimenti lo denunceremo».

Adottati

L’episodio si è verificato lunedì mattina a Villagreca, frazione di Niraminis, e ha visto come protagonisti e mancate vittime i “figlioletti” partoriti a marzo da una cagnetta di 5 anni, chiamata da tutti Teresina. Cani in poco tempo adottati da chi vive in questo piccolo centro abitato.

Pochi fanno loro mancare una carezza, ricambiata con uno scodinzolio riconoscente. Randagi sì, ma socievoli e avvezzi alla compagnia umana, accuditi e soddisfatti nei bisogni alimentari e sanitari.

Le esche

Qualcuno tuttavia pare non apprezzarli, tanto da allontanarli dai dintorni della sua abitazione quando capita che passino da quelle parti. Proprio l’uomo, ultra settantenne, che in più occasioni avrebbe detto a madre e figlia di non volerli vedere «davanti a casa mia». Sino all’episodio di tre giorni fa quando, al termine di un funerale e di rientro dal cimitero, «mia madre ha visto quella persona gettare le polpette accanto ai cani», assicura Elisabetta Fadda, che tra l’altro lavora al Bau Club di Settimo San Pietro: «Così ha raccolto le esche e meno male, perché i due cuccioli se le avessero addentate sarebbero andati incontro ad una morte atroce». Poi l’aspro rimprovero all’autore del gesto. «I cuccioli, ormai l’ombra di mia madre che li accudisce, non danno fastidio a nessuno: per questo quanto accaduto ci sconcerta».

Una casa

Adesso le polpette «sono conservate nel frigo come prova», aggiunge Annetta, che con altre donne del paesino si occupa anche di Bob Marley, un altro cagnetto riccio che cerca coccole e crocchette. Il futuro obiettivo per cuccioli e madre è «trovare una casa e dei padroni per loro: li abbiamo seguiti e controllati, sono sani e ben curati».

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