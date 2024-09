Polpette al veleno in una colonia felina in centro 

Ancora tentativi di avvelenamento di gatti a Sestu. Stavolta lo segnala una donna che vive nel centro della cittadina: spaventata da possibili ritorsioni, preferisce l’anonimato. «Mi occupo di tre colonie feline», racconta, «tutte composte da quattro o cinque gatti, in varie zone del centro». Qualche giorno fa la brutta scoperta: «Stavo portando il cibo ai gatti e ho notato immediatamente qualcosa di strano: polpette dallo strano odore e che, all’interno, avevano una sostanza dal colore azzurrino». Non c’era tempo da perdere: la donna le ha subito raccolte in una busta per gettare tutto tra i rifiuti.

Non era la prima volta: «Era successo anche lo scorso anno. Ho chiamato la polizia e mi hanno chiesto di portare tutto a loro perché andava analizzato, ma io lo avevo già buttato via». C’è paura, nella voce della donna: «Accudisco i gatti perché non sopporto di vedere la sofferenza, dato che anche io ho sofferto». Una fragilità che diventa forza, dato che la donna si è presa cura con determinazione di tanti gatti: «Li ho sterilizzati, portati dal veterinario, preferisco non dare il mio nome perché non si risalga a loro e qualcuno non trovi altri motivi per fare loro del male».

Nello scorso giugno alcune polpette avvelenate erano state lasciate nella zona di via Ottaviano. Sono molte le colonie feline nella cittadina, non tutte registrate, e sono molti i volontari che offrono a questi animali cibo e cure. Purtroppo c’è chi, infastidito dalla loro presenza o per crudeltà, cerca di uccidere i gatti indifesi.

