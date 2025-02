Polpetta, la cagnolina che accoglie i turisti 

All'accoglienza dell'Hotel Miramonti di Seulo c'è una receptionist d'eccezione: quattro chili di cuore, occhioni dolci e indole gentile che per dare il benvenuto agli ospiti usa scodinzolare. La cagnolina si chiama Polpetta e qualcuno l'ha soprannominata “Zucchero filato” perché è proprio impossibile non cedere alla sua dolcezza. Polpetta al Miramonti è di casa, i suoi padroni sono i titolari della struttura.

La storia

Patrizia Moi, racconta che la madre di Polpetta, e di tantissimi cucciole distribuiti a Seulo, è morta quest'anno di vecchiaia. le origini di Polpetta? «La madre era un incrocio con pechinese ed era arrivata da Assemini, i suoi cuccioli erano sempre tutti bellissimi, come la mamma, un po’ pechinesi un po’ chihuahua pelosi. Tre anni fa è nata la nostra Polpetta, diversa, non bellissima, anzi piuttosto bruttina ma, mio figlio, Federico, si è innamorato proprio di lei e non ha voluto saperne di darla a nessuno. Oggi posso dire che ha saputo riconoscere la cucciola speciale di quella cucciolata».

Con i vacanzieri

Patrizia Moi sorride, perché la cagnolina inizia il suo lavoro appena i clienti escono dalla macchina: «Lei li accompagna all'ingresso della struttura e attende alla reception. Se non ci sono clienti, non entra mai nell’hotel, se per esempio arrivano ospiti di Seulo o parenti, lei non entra proprio. Sembra riconosca i turisti, distinguendo i clienti dagli amici e visitatori abituali che conoscono la strada e non hanno bisogno di essere guidati. É incredibile».

Durante il soggiorno, Polpetta non abbandona gli ospiti, accompagnandoli dalle escursioni a Sa Stiddiosa, alle passeggiate in paese. A pranzo e cena come si comporta? «É una furbetta», dice Patrizia Moi, « nonostante la sgridiamo tutti, puntualmente riesce a sfuggire al nostri controllo per intrufolarsi in sala dove si accuccia sotto il tavolo degli ospiti a cui ha scelto di dedicarsi, a portata di premi e confortini. Tutta l’estate lavora come una bravissima guida, fa ridere. E soprattutto, si divide tra hotel e agricampeggio».

Il fratellino

Polpetta era inseparabile dal fratello Pablito. I due cagnetti, ogni mattina, facevano la spola tra l'Hotel e l'agricampeggio dove raggiungevano, zio Antonello, pioniere del Miramonti e del turismo nella Barbagia diSeulo. «A ottobre del 2023 – di commuove Patrizia Moi – zio Antonello è mancato improvvisamente, abbiamo chiuso l'agricampeggio per un po' ma Pablito e Polpetta hanno continuato a cercarlo, tutte le mattine aspettandolo fuori dal cancello, purtroppo durante uno di questi spostamenti Pablito è stato investito e ucciso. Polpetta ha continuato da sola a fare la strada per l'agricampeggio, dove aspettare lo zio. È davvero una cagnolina particolare, abbiamo avuto tanti cani speciali ma lei li batte tutti».

E i clienti? «Si innamorano tutti di lei. Polpetta è un po' la mascotte del paese dove la conoscono e proteggono tutti come durante l'ultima edizione di S'orrosa 'e Padenti quando era finita in piazza durante i balli, e trovandosi in quella folla appariva disorientata, ci hanno avvisati per andarla a prendere e riportarla a casa»m chiude Patrizia Moi. Due settimana fa ha partorito cinque cuccioli, chissà se anche tra loro c'è un impeccabile receptionist.

RIPRODUZIONE RISERVATA