Polonia, Tusk lavora per formare un nuovo Governo 

Varsavia. Gli exit poll hanno indovinato: alle elezioni legislative polacche hanno vinto i tre partiti che sono intenzionati, seguendo l'ex presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, a porre fine all'arroccamento sovranista della Polonia nel suo angolo di Europa, come pilastro del riottoso gruppo di Visegrad. Ed anche se il mandato esplorativo dovrebbe essere dato inizialmente al nazionalista e conservatore Jaroslaw Kaczynski perché il suo partito Pis si conferma primo, è Tusk che può iniziare a pensare a una lista di ministri con cui voltare pagina a Varsavia e nell'Ue.

Con lo spoglio dei voti in dirittura di arrivo – il risultato finale è atteso per oggi - si conferma che il populista Diritto e Giustizia (Pis) di Kaczynski e del premier uscente Mateusz Morawiecki ha formalmente vinto con circa il 36% dei voti a fronte del 30% che andrebbe all'alleanza elettorale centrista ed europeista Coalizione Civica (Ko) guidata da Tusk.

Ma il Pis non ha la maggioranza dei seggi e anche se riuscisse a convincere gli estremisti di destra di Confederazione ad allearsi - ed entrambe le formazioni peraltro hanno detto di non volere tale unione - Kaczynski avrebbe meno deputati alla Camera bassa rispetto a quelli che metterebbero insieme i tre partiti, coesi, dietro a Tusk: l'ex premier potrebbe contare su 249 parlamentari rispetto ai 211 di Pis (196) e della sconfitta Confederacja (15) messe insieme.l leader di quest'ultima, Slawomir Mentendo, peraltro non è sembrato in vena di alchimie politiche: «È il mio personale grande fallimento».

