Polonia e Turchia: l’Italvolley vuole il primo posto 

Alla terza non si scherza. L’Italvolley, nelle sue versioni maschile e femminile, tra oggi e domani prenderà le misure a due delle grandi favorite per la medaglia d’oro.

Cominciano oggi alle 17 gli uomini di Fefè De Giorgi, contro la Polonia campione d’Europa in carica, in una partita che è uno spareggio per il primo posto del girone B. Entrambe sono già ai quarti ma i polacchi hanno faticato di più (3-2) con il Brasile, battuto 3-1 dall’Italia, che ha iniziato davvero bene il torneo, con un’apprezzabile organizzazione di gioco. «Il bilancio fino a ora è molto positivo, anche per come abbiamo approcciato alle prime due partite», conferma Yuri Romanò. «Siamo molto soddisfatti: giocando una buona pallavolo e ottenendo buoni risultati tutto è andato come volevamo e speravamo, quindi è ovvio che le sensazioni siano estremamente positive».

Domani mattina alle 9, toccherà ad Alessia Orro e alle azzurre di Julio Velasco, attese dalla Turchia con modalità simili (primo posto in palio) ai maschi. La palleggiatrice oristanese (è di Narbolia) vive la terza esperienza olimpica: «Rispetto alle altre competizioni, tra un match e l'altro ci sono diversi giorni di riposo. A Parigi c'è sempre qualcosa di bello da vedere, oltreché andare a sostenere gli atleti e le atlete italiane degli altri sport. Sentirsi un'unica grande squadra è qualcosa di bellissimo, solo un'Olimpiade è in grado di regalarti quest'atmosfera magica», le sue parole.

RIPRODUZIONE RISERVATA