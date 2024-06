Polonia e Austria devono vincere 

Tra Polonia e Austria è già sfida senza appello. Le due formazioni sono ferme a quota 0 nel gruppo D, lo stesso di Francia e Olanda, e stasera devono fare punti per puntare ancora nella qualificazione. Si gioca alle 18 a Berlino e la squadra del ct Michał Probierz, reduce dal ko con i Paesi Bassi (1-2), spera di avere a disposizione Robert Lewandowski, fermato da un infortunio muscolare il 10 giugno, pochi giorni prima dell’esordio all’Europeo. La punta del Barcellona si è allenata in gruppo ed è capocannoniere della Nazionale (82 gol): l’obiettivo è recuperarla del tutto in vista del match (che potrebbe essere decisivo) contro la Francia il 25 giugno, ma già oggi potrebbe essere portata in panchina. Nel frattempo però è obbligatorio fare punti con gli austriaci. «Non ho avuto notti insonni prima di questa partita», ha sottolineato però Probierz, «in generale dormo molto bene, soprattutto quando so di aver fatto del mio meglio per preparare la squadra. L’Austria gioca un calcio aggressivo e noi dobbiamo fare lo stesso. Ma non basta, perché voglio anche che si giochi un buon calcio. Se uniamo queste cose, le nostre possibilità di vittoria non possono che aumentare». Saranno disposizione i centrocampisti Dawidowicz e Piotrowski e il difensore Salamon.

Sull’altro versante il commissario tecnico Ralf Rangnick è consapevole dell’importanza della partita: «È evidente, è come fosse a eliminazione diretta», ha detto, «entrambe le squadre vincendo hanno buone possibilità di andare avanti, mentre un pareggio non aiuta nessuno. Dipende solo da noi. Ho bei ricordi dell’Olympiastadion, soprattutto grazie ad alcune grandi vittorie contro l’Hertha. Uno stadio fantastico con un’atmosfera speciale. Il campo è in condizioni perfette e il meteo dovrebbe essere buono. Tutto è pronto per una grande partita». Saranno del match il portiere Skorupski e il difensore Posch del Bologna.

