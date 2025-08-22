Polonara torna a Sassari: la Dinamo vuole scrivere una fiaba col lieto fine 

Sassari. In un video il giocatore più gettonato dai tifosi della Dinamo come miglior ritorno è - assieme al sassarese Marco Spissu - proprio Achille Polonara. E “Polonair” nel guardare il reel, seduto a bordo piscina, commenta «Mi sa che avete ragione, è ora di tornare a Sassari, zi vidummu al palazzetto». Quando? Non c'è una data, perché l'alapivot marchigiana ha da poco concluso a Valencia il secondo ciclo di cure per la leucemia. Non importa, la società del presidente Stefano Sardara lo attende senza fretta: «Una volta che le condizioni glielo consentano», come si legge nel comunicato ufficiale.

La malattia

Già due anni fa Polonara ha dovuto affrontare uno stop, quando era alla Virtus Bologna. Nell'ottobre 2023 è stato sottoposto a intervento chirurgico per la rimozione di una neoplasia testicolare. Il 3 dicembre l'ala marchigiana è rientrata sul parquet e ha giocato (e bene) per il resto della stagione. È pure ritornato in nazionale e nel campionato appena concluso ha disputato ben 34 partite, sino alla seconda semifinale playoff, quando ha dovuto fermarsi per la scoperta della leucemia.

Le dichiarazioni

L'isola dei canestri lo aspetta con una fiducia pari solo all'affetto per un giocatore generoso in campo e anche fuori, spontaneo e trascinante, guascone e sorridente: «L’intesa suggella ancora una volta il legame profondo che unisce Achille alla Dinamo: un rapporto di reciproca stima e fiducia che ha dato vita al suo rientro in Sardegna. Il club crede fermamente nel percorso di recupero dell’atleta e nel suo contributo tecnico e umano, certo che Polonara abbia ancora intatte le qualità che lo hanno reso uno dei giocatori italiani più apprezzati a livello internazionale». E l'amministratore delegato Francesco Sardara aggiunge: «Achille non è soltanto un giocatore di talento, ma anche un simbolo dei valori e dell’orgoglio che la nostra terra e i nostri giganti cercano di trasmettere quotidianamente».

Felice e onorato

Polonara ha dichiarato: «Sono estremamente felice e onorato di poter tornare a “casa”! Ringrazio il presidente Stefano Sardara, l'amministratore delegato Francesco Sardara, il direttore generale Jack Devecchi e l'allenatore Massimo Bulleri per questa opportunità in un momento delicato dal punto di vista personale. Sono convinto che la Dinamo farà una grande stagione e insieme ci potremo togliere delle belle soddisfazioni! Non vedo l'ora di riabbracciarvi tutti presto!».

Quelle 22 vittorie di fila

Nel curriculum di Achille Polonara c'era la Supercoppa Italiana del 2015 vinta contro gli allora “nemici” della Dinamo che qualche mese prima avevano sconfitto Reggio Emilia nella settima finale scudetto. Poi, nel 2017 il passaggio a Sassari, dove è diventato subito un idolo. Il campionato 2018/19 con il coach Pozzecco resterà leggendario per quelle 22 vittorie di fila che hanno portato in Sardegna la Europe Cup e un'altra finale scudetto, sfuggita in gara 7 per dettagli e iella.

Una stagione che lo ha consacrato tra i migliori italiani, tanto da attirare le attenzioni dell'Eurolega: la Dinamo ha rinunciato a far valere il contratto (aveva iniziato la preparazione da due settimane) per lasciarlo andare in Spagna, al Baskonia. «Ca semus prus de unu giogu». recita il motto della Dinamo. Ha lasciato volare “Polonair” quando era forte e pronto, lo riaccoglie ora nel momento più difficile della sua vita.

