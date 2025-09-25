Polonara post trapianto: “Tutto ok” 

“Trapianto tutto ok”: dita a formare la “V” di vittoria e una spunta verde sul post pubblicato su Instagram. Dal letto del Policlinico Sant'Orsola di Bologna, il cestista Achille Polonara ha voluto rassicurare chi lo segue da giugno, da quando lui stesso ha annunciato di essere affetto da leucemia mieloide. L'ala trentaquattrenne anconetana ha sostenuto ieri mattina il trapianto di midollo osseo, grazie alla donazione di una ragazza americana che è risultata compatibile al 90%.

Dopo la chemioterapia (sostenuta anche a Siviglia) e il trapianto, si apre ora la fase più lunga: quella del recupero. L'obiettivo, come Polonara ricorda spesso, è “superare le visite per tornare a giocare”. A giocare con la maglia della Dinamo Banco di Sardegna che un mese fa lo ha “richiamato” a Sassari dove ha disputato due campionati, dal 2017 al 2019.

Decine di migliaia le manifestazioni d'affetto arrivate non solo dal mondo del basket, ma anche da altri sport e da altri ambiti. E così “ilpupazzo33”, il nickname scelto per i social, ha deciso da subito di raccontare la sua esperienza con la malattia e con le cure, per sensibilizzare sia sulla prevenzione che sulla necessità di diventare donatori. E lo ha fatto senza oscurare i momenti difficili, ma sempre sprigionando positività, come la sera prima del trapianto, quando ha postato un breve video dal titolo “Ecco come ci si prepara al trapianto”: in maglietta e calzoncini da basket ha improvvisato un balletto con lo stesso sorriso che ha sempre portato in campo ed esibito dopo una schiacciata o una tripla.

RIPRODUZIONE RISERVATA