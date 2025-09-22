VaiOnline
23 settembre 2025 alle 00:25

Polonara è pronto alla sfida decisiva 

Sassari. «Salve ragazzi, grazie per il supporto e l'amore che mi avete dimostrato. Sno pronto per il trapianto. Non vedo l’ora di iniziare. Ci vediamo presto in campo. Grazie mille»: con un video messaggio sul profilo X dell'Eurolega di basket Achille Polonara ha voluto salutare il mondo dello sport alla vigilia del trapianto di midollo osseo. L'ala della Dinamo Sassari è ricoverata nella clinica Sant'Orsola di Bologna dalla settimana scorsa, dopo aver sostenuto a Valencia le prime cure per la leucemia mieloide. Ha fatto una ulteriore seduta di chemio e altri accertamenti. Domani riceverà il midollo osseo da una ragazza statunitense che si è rivelata compatibile al 90% per la donazione. «L'obiettivo è superare le visite mediche e tornare in campo», ha ripetuto il giocatore che ha raggiunto l'accordo per tornare a Sassari.

Davvero gigantesca l'ondata di affetto che si è riversata sul cestista, classe 1991. Non solo dal basket ma anche da altre discipline come il calcio. Dal canto suo Polonara sin dall'annuncio sul male ha voluto tenere aggiornati tutti con post e video. «Perché credo possa essere d'aiuto e anche promuovere la prevenzione», ha detto. Non solo, Polonara sta facendo anche da testimonial per la donazione di midollo osseo: «C'è tanto bisogno di donatori».

