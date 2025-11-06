Polo unico, secco no dei docenti 

Il polo unico scolastico continua a far discutere. Adesso arriva anche la bocciatura da parte del corpo docente e Ata dell’istituto comprensivo. «L’assemblea, a cui ha partecipato la maggior parte del personale in servizio mercoledì – anticipano i componenti della Rsu- ha espresso contrarietà alla proposta del Comune di Bosa, dando mandato ai rappresentanti sindacali di redigere un documento». La partita è aperta, lunedì alle 19.30 al teatro di Scano Montiferro sono convocati in maniera congiunta i Consigli comunali di Bosa, Montresta, Modolo, Suni, Tresnuraghes, Flussio, Sagama, Magomadas, Tinnura, Scano e Sennariolo.

La polemica

Durante la recente riunione, convocata dal presidente Giovanni Antonio Zucca, la maggioranza dei Comuni presenti aveva espresso parere contrario al polo unico mentre era favorevole al mantenimento delle due autonomie scolastiche. Montresta e Tinnura si erano astenuti, mentre Bosa e Magomadas hanno confermato il loro sostegno. «L’assemblea aveva deliberato di invitare il Comune di Bosa a revocare l’atto – spiega il presidente - Un polo unico penalizzerebbe la qualità dell’offerta formativa, rendendo difficile la gestione didattica. La soppressione di un’autonomia scolastica, secondo l’Unione, comporterebbe la perdita di numerosi posti di lavoro». A stretto giro era arrivata la replica del sindaco Alfonso Marras. «Non ritireremo la proposta perché la soluzione è stata formulata al termine di un confronto con l’Ufficio scolastico regionale e l’assessorato regionale alla Pubblica istruzione – sostiene - Il Polo unico non indebolisce ma rafforza l’autonomia scolastica, perché garantisce continuità nella programmazione e certezza agli studenti e agli insegnanti sul percorso formativo».

