Polo sportivo targato Cus a Molentargius 

Nasce il Centro universitario sportivo a Molentargius. La struttura, aperta in via Perda Bona 22, sarà il nuovo punto di riferimento per gli amanti dello sport e in particolare del triathlon, con atleti e squadre che avranno un luogo accogliente e professionale dove prepararsi per le gare nazionali e regionali.

l taglio del nastro della nuova struttura il sindaco Graziano Mila e il presidente del Cus Cagliari Marco Meloni, insieme al vertice nazionale della Federazione italiana Triathlon Riccardo Giubilei, e al presidente del parco di Molentargius Stefano Secci. Presenti anche i due vicepresidenti del Cus, Manuela Caddeo e Stefano Demontis, e il presidente del Coni Sardegna, Bruno Perra. Il nuovo centro sportivo nell’oasi ambientale a due passi dal Poetto è la quarta struttura del Cus Cagliari dopo la sede di “Sa Duchessa”, quella del Polo nautico di via dei Calafati - entrambe a Cagliari - e l’altra nella Cittadella universitaria di Monserrato.

