Polo sportivo, rinasce l’ex hangar 

È finalmente realtà la rinascita dell’hangar dell’ex aeroporto militare, trasformato in polo sportivo completamente riqualificato e pronto per l’inaugurazione. Sono stati rifatti gli spogliatoi, gli uffici, i bagni, i due campi da basket esterni ed è stato anche sistemato lo spazio verde con la messa a dimora di nuove piante.

L’intervento

Un intervento concertato tra Comune e Sovrintendenza, dopo un iter durato anni, visto che la struttura è considerata bene storico. È la stessa Sovrintendenza che, tra le altre cose, ha voluto che il caseggiato degli spogliatoi fosse tinteggiato di vari colori al posto del grigio di prima. Concordato anche il consolidamento delle fondamenta dell’intera struttura e la completa sostituzione della vecchia copertura con una nuova, in quanto in precedenza c’erano infiltrazioni d’acqua. Rifatto anche l’impianto idrico-fognario. Costo: 900.000 euro, interamente finanziati con fondi della Città metropolitana.

L’assessore

«Anche questa riqualificazione», dichiara l’assessore dei Lavori pubblici e vicesindaco Raffaele Nonnoi, «è stata voluta da questa amministrazione all'interno di una serie di progetti che stanno portando ad una riqualificazione ben più ampia di tutto l'intero ex Comparto 8, oggi rinominato Campo di aviazione. I 900 mila euro li abbiamo ottenuti dalla Città Metropolitana già dallo scorso mandato del sindaco Tomaso Locci». Con la riqualificazione dell’hangar e dei campi da basket, la Pgs Panda potrà tornare a svolgere lì le proprie attività sportive.

Il parco lineare

Ma stanno per iniziare anche i lavori per il parco lineare, che sorgerà nell'area esterna, dietro l'hangar: qui ci saranno percorsi ginnici, giochi per bambini e un museo dell'aeronautica militare per non dimenticare che questo luogo ospitò gli aerei della Seconda guerra mondiale. Per l’intera riqualificazione dell’ex Comparto 8 (rifacimento dell’ex hangar con i campi e il verde, e poi il parco lineare con il museo dell’aeronautica) l’importo totale, compresi i soldi della Città Metropolitana usati per l’hangar, è di 5 milioni di euro. Di questi, 3 milioni e mezzo sono fondi Pnrr. «Quest'area alle porte di Monserrato sta diventando un polo sportivo di prim'ordine come non ce ne sono nell'hinterland e ne siamo orgogliosi» conclude Nonnoi.

