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Selargius.
08 aprile 2026 alle 00:38

Polo sportivo, presto disponibili anche gli spogliatoi 

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Lavori Pnrr finiti, e riqualificazione al rush finale negli spogliatoi inagibili da tempo. Continua la rinascita dell’impianto sportivo intitolato al Generale Porcu, lì dove il Comune di Selargius negli ultimi anni ha investito 3 milioni circa fra campi e Pala Vienna. E dove gravitano sei società sportive: basket San Salvatore, Libertas e Atletica Selargius, circolo tennis, Futura calcio e Selargius calcio, con un totale circa 3mila iscritti.

In questi giorni l’impresa incaricata dall’amministrazione comunale sta completando il restyling dello stabile dove si concentrano spogliatoi e uffici dedicati alle società sportive: un lotto finanziato dalle casse comunali con circa 200mila euro, che oltre alla manutenzione straordinaria prevede un intervento di efficientamento energetico. In vista c’è un nuovo cantiere che verrà affidato a giorni dall’ufficio appalti del Municipio, l’ultimo lotto del restyling con 800mila euro finanziati dalla Regione: il progetto prevede l’adeguamento della pista di atletica leggera alle prescrizioni Fidal. Si procederà infine alla realizzazione di un campo da calcio a 7 in erba artificiale, alle spalle degli spogliatoi principali. Prossimo passo l’affidamento dell’appalto e il via ai lavori che, imprevisti permettendo, dovrebbero partire alla fine della prossima primavera. L’ultimazione delle opere è prevista entro la fine del 2027 - hanno assicurato qualche settimana fa il sindaco Gigi Concu con l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas. (f. l.)

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