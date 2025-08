Polo sportivo occupato, il Comune firma le ordinanze di sgombero 

L’ex casa del custode e gli spogliatoi del polo sportivo di Is Arenas - occupati abusivamente da due famiglie, con sei bimbi - dovranno essere sgomberati entro l’11 agosto. La richiesta è contenuta nelle due ordinanze firmate ieri dal dirigente del settore Sport del Comune, con l’obiettivo di liberare le due strutture al centro della riqualificazione finanziata con fondi Pnrr e fondi comunali, poco più di 2 milioni di euro. Il progetto esecutivo è stato approvato, le risorse ci sono, ma per poter far partire i lavori è necessario liberare i due immobili occupati abusivamente, uno da anni e l’altro di recente.

«Per l’interesse pubblico è opportuno che il bene ritorni con urgenza in possesso dell’Ente in quanto parte del patrimonio indisponibile dell’amministrazione comunale, e parte integrante del complesso sportivo di Is Arenas», viene spiegato nelle ordinanze emesse ieri. «L’intero presidio dev’essere immediatamente reso libero da cose e persone, anche per evitare che si crei un grave danno finanziario al Comune per blocco o ritardo dell’apertura del cantiere». Termine ultimo per liberare i due stabili è l’11 agosto, e in caso l’occupazione abusiva dovesse proseguire «lo sgombero verrà eseguito dal Comune con l’ausilio delle forze dell’ordine».

