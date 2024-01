Polo scolastico, lavori nel 2025 Irpef e Imu restano invariate 

La prima pietra del nuovo polo scolastico, nell’ambito del progetto Iscol@, sarà posata solo nel 2025. Nel 2024 apriranno i cantieri per il cimitero, la messa in sicurezza della circonvallazione a valle e i canali tombati e il rifacimento dei marciapiedi in via Marconi. Pillole dal Piano delle opere pubbliche e dal Bilancio di previsione, che la Giunta Burchi porta oggi in Consiglio. Irpef e Imu rimarranno invariate.

La Tari aumenterà leggermente per aree e fabbricati destinati alla residenza, alle attività produttive, e terziarie. L’assessore al Bilancio Francesca Loi spiega: «Abbiamo rispettato i termini di legge. Saranno determinanti gli altri investimenti che ci permetteranno di incrementare progetti e lavori. Oggi abbiamo in mano questo, poi arriveranno altri fondi».

Il consigliere delegato ai Lavori pubblici Daniele Deplano entra nel dettaglio: «Iscol@ sta andando avanti, è stata chiusa una fase di ricalibrazione del progetto ed è previsto l’avvio dei lavori nel 2025. Per il cimitero stiamo aspettando la chiusura della procedura di esproprio, si spera in quest’anno di chiudere la partita. Su via Marconi si stanno ultimando gli elaborati progettuali per poi procedere con la gara e i lavori entro l’anno. «Abbiamo superato una fase molto critica, con un ufficio tecnico ad organico completo di sette figure, quando un anno fa erano in 3 o 4. Ora la struttura è funzionale e può rendere al meglio».

