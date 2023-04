Polo scolastico, il sogno prende forma 

Stessa tempistica per l’asilo nido, il primo del paese. Sorgerà in via Montessori dove già si trova la scuola dell’infanzia (a sua volta ristrutturata). A disposizione, sempre grazie al Pnrr, 800mila euro. «Lo volevamo ad ogni costo», aggiunge Piu: «Non era ammissibile per un Comune come il nostro non avere ancora un asilo nido».

Prima l’asilo nido, poi la scuola dell’infanzia e (tramite la Provincia) l’istituto alberghiero. Adesso – con un finanziamento da 400mila euro appena ottenuto – anche le elementari: nel giro di pochi anni (i tempi sono quelli, strettissimi, del Pnrr) a Muravera saranno ricostruite o rimesse a nuovo le scuole di ogni ordine e grado. Una rivoluzione da 9 milioni di euro complessivi «che dimostra – mette in evidenza il sindaco Salvatore Piu – quanto l’amministrazione comunale stia puntando su scuola e istruzione. Era proprio questo il mio sogno quando sono ritornato alla guida del paese, avere delle scuole nuove ed efficienti in breve tempo».

Elementari e asilo nido

L’ultimo tassello è quello delle elementari di viale Rinascita: il Comune, dopo aver partecipato a un bando Pnrr del Ministero, era ultimo in graduatoria (e nutriva poche speranze). Nei giorni scorsi invece la notizia dell’ammissione al finanziamento da 400 mila euro. Gli interventi riguarderanno le pareti esterne, il tetto e gli infissi (con efficientamento energetico), l’impiantistica e la sistemazione del cortile e della recinzione. I lavori dovranno essere affidati entro dieci mesi.

Stessa tempistica per l’asilo nido, il primo del paese. Sorgerà in via Montessori dove già si trova la scuola dell’infanzia (a sua volta ristrutturata). A disposizione, sempre grazie al Pnrr, 800mila euro. «Lo volevamo ad ogni costo», aggiunge Piu: «Non era ammissibile per un Comune come il nostro non avere ancora un asilo nido».

L’Alberghiero

Il progetto più imponente riguarda l’istituto superiore Giuseppe Dessì con sede a Muravera e Villaputzu. Tramite la Provincia del Sud Sardegna sono in arrivo 7,6 milioni di euro (sempre Pnrr) per ricostruire da zero l’intero edificio. La macchina si è messa in moto: già bandita la gara d’appalto per la progettazione, approvata la variante in Consiglio comunale, emanata l’ordinanza di demolizione del vecchio edificio. La sede principale di quella che dovrebbe diventare una delle scuole alberghiere più rinomate dell’Isola sarà a Muravera con aule, in ogni caso, anche a Villaputzu.

L’auditorium del Liceo

«Stiamo davvero mettendo mano a tutto sul fronte istruzione», spiega il sindaco: «Manca solo il completamento del Liceo che fu voluto dall’ex sindaco Piero Loddo. Manca in particolare l’ultimazione dell’auditorium. Ho già chiesto al commissario della Provincia del Sud Sardegna di trovare le risorse perché non è bello né decoroso lasciare una parte della scuola incompiuta. Mi ha assicurato che anche il Liceo sarà completato. Finché non lo vedo ultimato non sono contento. Lo dobbiamo al paese e anche a Piero». Una richiesta, quest’ultima, che è anche quella del dirigente scolastico dell’Einaudi-Bruno (tecnico e liceo) Mario Secchi, sin dal primo momento (2019) in cui mise piede nell’ufficio di presidenza: «Non concepisco – ha detto più volte il preside – che la Provincia abbandoni così un edificio che ha tutte le carte in regola per diventare una scuola d’eccellenza». Adesso (forse) la svolta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata