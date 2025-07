Polo scolastico, attesa finita 

«I piccoli alunni delle elementari e gli studenti delle medie troveranno una nuova casa all'istituto geometri. L'Itg occuperà i rinnovati locali delle medie Italo Calvino e in comunione con i licei classico e scientifico darà vita a un campus scolastico». Con queste parole nel 2016 l’allora giunta comunale guidata da Davide Ferreli annunciava a L’Unione Sarda la rivoluzione nelle scuole cittadine. Dopo 9 anni, infinite perizie burocratiche e il rischio di perdere i soldi, i lavori del progetto Iscol@ sono prossimi alla fase di appalto.

Strutture

L’idea alla base del progetto era di una una rivoluzione concepita in virtù dei problemi strutturali di alcuni edifici scolastici (elementari di via Marconi tra tutti) e della penuria di fondi per manutenzioni effimere. Il progetto rivisto e corretto più volte ha poi trovato il sostegno concreto dell’assessore Ilaria Portas ed è finalmente arrivato ai canapi di partenza. I costi sono lievitati da 4 fino a 7 milioni di euro. Il primo intervento riguarderà lo stabile che sarà occupato dagli studenti dei geometri. Quindi nella struttura che insiste sulla circonvallazione a valle si andranno a realizzare le scuole primarie di primo e secondo grado.

L’assessore

Soddisfatta l’assessore ai Lavori pubblici Maria Tegas. «Questo progetto è molto importante perché arricchirà la proposta formativa delle nostre scuole. Abbiamo delle collaborazioni importanti con le scuole che hanno messo in evidenza l’importanza di fare rete. Per chiudere il bando abbiamo bisogno del cofinanziamento della Provincia. Anticipiamo le somme che ci dovrebbero dare per poter finalmente pubblicare il bando». Per poter anticipare i soldi della Provincia il Comune farà una variazione di bilancio da 300 mila euro nel prossimo consiglio comunale previsto per giovedì. Su quali siano i tempi, data la complessità dell’iter, non è lecito fare previsioni. Il partito dell’ottimismo valuta in due anni la fine dei cantieri, il fronte pessimista opta per tempi più lunghi.

RIPRODUZIONE RISERVATA