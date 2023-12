Polo scientifico: arrivano i fondi 

Arrivano a Perdasdefogu 200 mila euro per il polo scientifico. Si tratta due differenti finanziamenti della Regione Sardegna di centomila euro ciascuno. Uno per il Comune di Perdasdefogu e uno per l’Associazione dell’identità ogliastrina e della Barbagia di Seulo, (Iobs). Il polo, dopo la stipula di una convenzione tra l’Aeronautica militare, l’Agenzia del demanio e Iobs sarà ospitato all’interno del Poligono militare. Il Comune ha chiesto alla Ras un finanziamento di 500 mila euro. Utilizzeremo questi fondi per attrezzature e il mobilio, in base a quelle che saranno le esigenze scientifiche – spiega il sindaco Bruno Chillotti – i centomila euro sono parte di un finanziamento di un grande progetto». L’associazione Iobs ha iniziato tre ricerche, già finanziate, una sul microbioma orale con l’università di Cagliari, una sulla psicologia degli anziani sempre con l’ateneo cagliaritano e con la fondazione Ierfop e uno sull’epigenetica con l’università di Sassari. Questi centomila euro sono per la “realizzazione a Perdasdefogu del polo scientifico per la tutela, studio e valorizzazione del comparto agroalimentare nella terra dei centenari”. Una soddisfazione per il presidente di Iobs Flavio Cabitza. «Dopo la firma della convenzione con la Difesa da qui a tre mesi apriremo il Polo all’interno del quale avremo spazi per ospitare le università di Sassari e Cagliari, per il King’s College di Londra – dice Cabitza - questi soldi permetteranno all’associazione di realizzare il sogno di fare ricerca e portare le università nel nostro territorio».

