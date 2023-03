Polo sanitario e una casa  per i clochard 

Fra i sedici progetti quartesi finanziati dal Pnrr c’è anche il centro per i senzatetto di via Cilea. Uno spazio che ospiterà camere da letto, docce, mensa, e persino una farmacia sociale insieme ad un ambulatorio per il primo soccorso che saranno gestiti da enti del terzo settore.

Tutti servizi al centro del progetto comunale dei Servizi sociali che - all’interno del Plus, il centro diffuso per le famiglie condiviso con altri sette Comuni dell’hinterland e del Parteolla - ha incassato un finanziamento di oltre 1 milione di euro. Di fatto sarà una casa sicura per i senza fissa dimora, ma anche un punto di riferimento per chi in città, e negli altri territori del distretto, vive situazioni di povertà estrema. Tutto concentrato nell’ex casa del pensionato, un tempo alloggio per gli anziani quartesi e ormai abbandonata da anni. Lì dove le porte si sono chiuse nel 2009 per problemi di sicurezza riscontrati dai carabinieri del Nas.

Il centro va ad inserirsi all’interno del progetto sul polo socio sanitario integrato, con servizi della Asl e del settore Politiche sociali del Municipio. L’impegno da parte del Comune e dell’Azienda sanitaria regionale era stato ufficializzato tempo fa con il sopralluogo dei vertici dei due enti nell’edificio di via Cilea. Ora si aggiunge un altro tassello: un piano sarà dedicato al centro per i senzatetto, partendo dagli alloggi già realizzati a suo tempo per gli anziani della città e che ora andranno adeguati. Il progetto c’è, le risorse pure, mentre i lavori - imprevisti permettendo - dovrebbero partire entro la fine di quest’anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA