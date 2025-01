Polo: «Più servizi per le persone fragili» 

Più servizi per le persone senza fissa dimora o in stato di forte disagio abitativo e maggiore sostegno a quelle che vivono in condizione di povertà: prima di Natale il Consiglio ha approvato all’unanimità due mozioni della commissione Salute e Benessere che rafforzano l’impegno dell’amministrazione accanto ai più fragili. «Il risultato di un lavoro di squadra di tutta la commissione ottenuto grazie alla piena collaborazione di tutti i colleghi e colleghe di maggioranza e opposizione», dice Rita Polo, capogruppo del Pd e presidente della commissione. Partendo dal fatto che «abbiamo analizzato lo stato dei servizi in città, ascoltato le organizzazioni che insieme al Comune offrono servizi fondamentali», dice ancora, «ora si lavorerà per avere un maggior coinvolgimento e coordinamento della rete del Terzo settore, per aumentare la flessibilità e garantire la “personalizzazione” dei servizi di accoglienza per coloro che vivono un grave disagio», senza fissa dimora, appunto, ma anche donne e bambini in condizione di fragilità, per intendersi, «rafforzare il pronto intervento sociale e i protocolli di collaborazione e di presa in carico anche con le altre istituzioni, e realizzare progetti educativi rispetto all’educazione alimentare e alla lotta allo spreco». L’obiettivo, quindi, conclude Rita Polo, «è quello di migliorare i servizi, le politiche di inclusione e sviluppo sociale, con l’attenzione e la cura della persona, per vivere una comunità cittadina più solidale con servizi di prossimità nei quartieri, a cominciare da chi vive in condizioni di fragilità». ( ma. mad. )

