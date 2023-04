Polo museale: tre sedi espositive 

La collaborazione fra il Comune di Sanluri, la famiglia Villasanta e i Frati Cappuccini ha dato vita al Polo Museale. Un cammino intrapreso nel 2018 e concluso nei giorni scorsi con l’approvazione del Regolamento in Consiglio comunale. Il patrimonio disponibile è conservato in tre sedi: il castello medievale che mette in vetrina la collezione del Risorgimento e della prima guerra mondiale; la Casa del Pane con oggetti che ricordano il procedimento di panificazione; il museo dei Cappuccini con arredi sacri e reperti archeologici.

«Lo scopo - dice l’assessore al turismo, Fabrizio Collu - è la valorizzazione e divulgazione delle ricchezze culturali della città. Il prossimo passo sarà uno scambio delle collezioni con altri musei del territorio. Intanto la messa in rete delle tre strutture si è dimostrata un attrattore di assoluta rilevanza, in un anno le presenze sono state 32 mila, cui 12 mila paganti, grazie anche al biglietto unico». (s. r.)

