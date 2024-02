Polo manutentivo, partita a tre 

Si gioca in queste ore il futuro del polo internazionale del maintenance di Olbia, una partita che vale centinaia di posti di lavoro e rilancerebbe l’aeroporto Costa Smeralda nel ricco settore delle manutenzioni di aerei di linea e jet privati. Tanti stanno seguendo con il fiato sospeso l’ultima fase dell’iter di affidamento dei due hangar ex Meridiana Maintenance. La procedura è partita con la pubblicazione del bando di manifestazione di interesse per l’affidamento di Avio 1 e 2, il nome delle grandi strutture che la Geasar ha messo sul mercato. La selezione del candidato ottimale sono coperte da un comprensibile riserbo, ma si parla di tre business plan che avrebbero superato la prima severa valutazione di una società specializzata, alla quale Geasar ha affidato il compito di scegliere il meglio. Una decina di aziende hanno presentato le loro proposte, tra i soggetti veramente titolati e forti, per citarne due, Atitech e Air Dolomiti-Lufthansa.

«Fate in fretta»

Il dato incoraggiante è il grande interesse per lo scalo aeroportuale gallurese, da inserire in una rete internazionale come polo manutentivo strategico del Mediterraneo. Stando a indiscrezioni nell’arco di poche settimane, Avio 1 e 2 saranno assegnati. Il problema è che la procedura è andata per le lunghe. Contavano su un iter più veloce i tecnici ex Air Italy (Meridiana Maintenance) licenziati e fiduciosi in una riassunzione da parte della nuova azienda insediata nel polo manutentivo olbiese. Per i lavoratori è infatti esaurito il sostegno degli ammortizzatori sociali, da giugno saranno scoperti. Molti tecnici specializzati sono stati assunti da altre aziende della Penisola, ma per un centinaio la partita è ancora aperta. Dice Agostino Putzu, della sigla Cobas: «È una fase molto delicata, stiamo attendendo la chiusura della procedura. Sappiamo solo che è un momento fondamentale per il futuro del polo manutentivo».

La clausola sociale

Tra i requisiti importanti per Geasar c’è anche l’assunzione dei tecnici licenziati da Air Italy (ancora in liquidazione). La società di gestione dell’aeroporto, a quanto pare, non cede su questo punto. Dice Gianluca Langiu, di Cisl Trasporti: «Geasar ha il merito di avere riempito un vuoto lasciato dalla classe politica, però adesso bisogna accelerare. ll polo manutentivo deve partire».

RIPRODUZIONE RISERVATA