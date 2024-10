Polo intermodale in mano ai vandali, danni agli arredi 

Gli effetti della nottata brava ieri erano in bella mostra nel piazzale e all’interno del centro intermodale. Rifiuti sparsi per terra, sedie e condizionatori danneggiati ed è stato divelto persino un paletto con fotocellule all’ingresso auto.

L’ennesimo raid dei vandali è andato in scena nello scorso fine settimana quando gruppi di ragazzini, dopo aver trascorso la serata nei locali della zona, si sarebbero ritrovati al centro intermodale di via Ghilarza e si sarebbero divertiti a modo loro danneggiando tutto ciò che capitava a tiro. All’alba di lunedì l’amara sorpresa per gli operatori che hanno trovato immondezza di ogni tipo buttata per terra e le sedie della sala d’attesa danneggiate. Nei bagni sono stati spaccati i contenitori della carta, danni anche agli altri arredi, ai condizionatori e nelle scale dove è stata danneggiata anche la ringhiera. Un caos totale che si era già verificato anche in passato. Dal Comune arriva puntuale la condanna di quanto accaduto ma anche la rassicurazione che si cercherà di rintracciare i responsabili attraverso la visione dei filmati del sistema di videosorveglianza.

RIPRODUZIONE RISERVATA