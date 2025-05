Polo intermodale, ecco la rotonda 

È l’avvio di un nuovo cantiere ma è soprattutto un passo decisivo verso il trasferimento della stazione Arst da via Cagliari al centro intermodale in via Ghilarza.

Via Marroccu

In via Marroccu sono iniziati i lavori di realizzazione della rotatoria: un tassello fondamentale nella riorganizzazione della mobilità urbana e nel potenziamento del sistema dei trasporti pubblici. La nuova infrastruttura a cinque uscite, progettata per agevolare il flusso veicolare soprattutto nelle ore di punta, consentirà anche ai pullman extraurbani da 12 metri, attualmente impossibilitati a effettuare alcune manovre a causa della conformazione stradale esistente, di accedere agevolmente al polo intermodale di via Ghilarza.

È prevista la modifica della viabilità di via Marroccu per un tratto di 120 metri, saranno rifatti la pavimentazione i marciapiedi, l’illuminazione, mentre il canale aperto a bordo strada sarà riempito per diventare parte della nuova sede stradale.L’impresa Ingrc appalti srl di Villagrande Strisaili, aggiudicataria dell’appalto per un importo di 425mila euro, avrà a disposizione 103 giorni lavorativi completare l’opera, finanziata dal Programma regionale Sardegna Fers 2021-2027. «L’intervento, atteso da tempo, risponde alle esigenze di sicurezza e scorrevolezza del traffico, contribuendo a rendere Oristano più moderna e funzionale», assicura il sindaco, Massimiliano Sanna. Per l’assessore alla Viabilità, Ivano Cuccu, è un investimento sul futuro: «Si potrà raggiungere la piena integrazione del trasporto pubblico provinciale con quello locale e di quello su rotaia con quello dei mezzi su gomma. Inoltre potremo finalmente consentire all’Arst di programmare lo spostamento dell’autostazione da via Cagliari a via Ghilarza, liberando un’area strategica per le politiche urbanistiche nel centro storico».

Nelle frazioni

Parallelamente all’avvio del cantiere in via Marroccu, la Giunta Sanna ha approvato il progetto esecutivo per una nuova tranche di interventi di manutenzione straordinaria delle strade nelle frazioni, per un importo complessivo di 250mila euro. Il piano prevede il risanamento di alcuni tratti che presentano le maggiori criticità, a cominciare dalla strada di collegamento tra la Statale 292 e la Provinciale 91, a Nuraxinieddu. Gli operai sistemeranno alcuni tratti della viabilità extraurbana nella zona di San Quirico, la strada parallela alla Provinciale 55, che collega via Marmilla con la Provinciale 57 e vico Carso a Donigala.

In città

Nel frattempo, proseguono anche i lavori del primo stralcio funzionale (699mila euro) del più ampio progetto di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità urbana. Affidati a gennaio alla ditta Conglomerati bituminosi, i primi interventi sono già stati completati a Silì. «Nei prossimi giorni – ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete – sarà effettuato un sopralluogo per verificare le condizioni strutturali della galleria Omodeo, poi si proseguirà con i lavori sulle strade cittadine».

RIPRODUZIONE RISERVATA