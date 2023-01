Polo intermodale a metà servizio 

La novità allora dove sta, assessore? «Sta che tra breve si parte e non è una canzonetta, si parte davvero», replica Ivano Cuccu con delega alla Mobilità. E i 400mila euro per la rotonda? «Si farà anche quella ma non aspetteremo la conclusione di quei lavori. Partiremo, non appena definiti alcuni dettagli con l’apertura a breve della parte che interessa il trasporto per ferrovia. Questa zona è terminata da tempo e quindi può essere aperta. In sintesi i passeggeri in partenza e in arrivo si ritroveranno al Centro intermodale di via Ozieri dove troveranno un ampio parcheggio e nel giro di qualche minuto, attraverso il sottopasso ultimato e positivamente collaudato, arrivare alla stazione ferroviaria di piazza Ungheria. Ripeto, stiamo definendo alcuni passaggi tecnici ma ci siamo».

Ricapitoliamo. Il progetto risale al 2008, quindici anni fa, quando Regione, Provincia, e Comune sottoscrissero un protocollo d’intesa per la realizzazione dello studio di fattibilità. Poi l’avvio dei lavori e il completamento programmato per il 2020. Siamo al 2023, i lavori sono di fatto ultimati salvo una rotonda per la cui realizzazione servono altri 400mila euro. Tutto chiaro, scritto millanta volte.

Il Centro intermodale si potrebbe paragonare al famoso coro dell’Aida di Giuseppe Verdi dove i cantanti gridano “Partiam partiamo” anche se poi, nel caso di Oristano non rombano i motori e i treni fischiano in lontananza.

La novità

La novità allora dove sta, assessore? «Sta che tra breve si parte e non è una canzonetta, si parte davvero», replica Ivano Cuccu con delega alla Mobilità. E i 400mila euro per la rotonda? «Si farà anche quella ma non aspetteremo la conclusione di quei lavori. Partiremo, non appena definiti alcuni dettagli con l’apertura a breve della parte che interessa il trasporto per ferrovia. Questa zona è terminata da tempo e quindi può essere aperta. In sintesi i passeggeri in partenza e in arrivo si ritroveranno al Centro intermodale di via Ozieri dove troveranno un ampio parcheggio e nel giro di qualche minuto, attraverso il sottopasso ultimato e positivamente collaudato, arrivare alla stazione ferroviaria di piazza Ungheria. Ripeto, stiamo definendo alcuni passaggi tecnici ma ci siamo».

Caos in piazza Ungheria

Finalmente anche perché in piazza Ungheria dopo i lavori di riqualificazione i parcheggi si contano sulle dita di due mani. «Forse anche meno di due mani. Questo è un problema, direi il primo che ci ha portato a decidere per una mezza inaugurazione comunque funzionale. Diciamo la verità, i parcheggi sono spariti. Dopo che Ferrovie ha tagliato la metà riducendoli a non più di venti all’interno della loro proprietà e per giunta utilizzabili non oltre le 22, la situazione si è ancor più complicata. Il Centro intermodale dispone di una grande quantità di stalli e allora perché non utilizzarli visto che quella parte del progetto è ultimata e il sottopasso che porta alla stazione di piazza Ungheria collaudato? Restare fermi non avrebbe senso, da qui la decisione di staccare un primo biglietto», sostiene l’assessore Ivano Cuccu che intanto sta lavorando per riordinare, o meglio rivoluzionare, il traffico.

Il futuro

«Se come mi auguro entro quest’anno si avrà l’inaugurazione definitiva del Centro intermodale dobbiamo avere un piano testato della nuova circolazione stradale che ci verrà imposta dal concentramento dei mezzi di trasporto, compresi quelli su strada pubblici e privati all’interno della città. Il traffico subirà una rivoluzione e noi dobbiamo essere preparati a disciplinarlo come si conviene. Da qui anche le necessità di incominciare a pensare all’utilizzo dell’attuale autostazione di via Cagliari di proprietà dell’Arst. L’autorizzazione del Comune era stata data per il tempo necessario per trovare un’altra stazione che a breve sarà il Centro intermodale. Che ne facciamo del grande spazio di via Cagliari? Le forze politiche diranno e il Consiglio deciderà», conclude l’assessore Ivano Cuccu.

