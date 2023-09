Polo didattico ai geometri, il progetto a caccia di soldi 

Iscola aspetta i soldi. Dopo una corsa contro il tempo per presentare tutta la documentazione necessaria secondo i diktat della Regione e con un budget rimodulato, l’amministrazione ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo. E ora aspetta il finanziamento per il progetto di un unico polo scolastico, nella sede dell’istituto geometri. A rischio definanziamento alla fine della scorsa legislatura per via di problemi tecnici - dai 6 milioni originari, ora con le rimodulazioni e l’adeguamento dei prezzi ha stimato il valore in 7 milioni e mezzo. Esclusa, la realizzazione della palestra per l’istituto superiore, che non è rientrata nel budget. Gianni Perotti, Assessore all’urbanistica, spiega «Abbiamo mandato la documentazione in Regione, e stiamo aspettando sviluppi. Ci hanno dato del tempo in più per adeguare la progettazione. Inizialmente erano previsti una serie di abbattimenti e interventi che alla luce dei fatti non sono stati necessari e c'è stato un risparmio di fondi così da rientrare nella disponibilità della Regione. Abbiamo rispettato i tempi, ci abbiamo voluto credere e abbiamo fiducia che venga finanziato nel più breve tempo possibile. Anzi, abbiamo un progetto all’avanguardia sul modello del Trentino Alto Adige. In un secondo tempo, speriamo di trovare i fondi per la palestra».

RIPRODUZIONE RISERVATA