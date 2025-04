Polo di Si ‘e Boi, scoppia la polemica 

Al piano terra balli sino alle 20, poi tutti a casa. Al secondo piano invece «i giochi di società sono consentiti anche oltre la mezzanotte». A lamentarsi è l’associazione locale Sovidan che utilizza una sala del centro comunale polivalente di piazza Si ‘e Boi per le serate danzanti a cui partecipano una cinquantina di over 60, la maggior parte selargini.

Disparità di trattamento - a detta del presidente Renzo Aste - finite anche al centro del dibattito politico in Consiglio. «State facendo favoritismi», è l’accusa dell’esponente della minoranza Francesca Olla rivolte verso la Giunta. «Nessun trattamento di favore, le autorizzazioni vengono rilasciate da due uffici diversi», la replica dell’assessora alla Cultura Sara Pilia.

La polemica

L’ultima lettera scritta dal presidente dell’associazione Sovidan è di poche settimane fa, indirizzata al settore Cultura del Municipio. La richiesta è «di poter utilizzare la sala comunale al piano terra il venerdì e la domenica dalle 19,30 sino a mezzanotte. Questo», spiega il presidente Aste, «consentirebbe un miglior sviluppo delle attività che stiamo già svolgendo la domenica, ma con un orario ridotto». Nel documento si chiede poi di poter avere le chiavi per proseguire la serata anche dopo la chiusura del parco (aperto sino alle 20 d’inverno, e sino alle 22 dal 15 maggio al 30 settembre).

La politica

Dura l’accusa della consigliera comunale Francesca Olla: «Non è pensabile che un'associazione cagliaritana, ogni venerdì e domenica, usufruisca dei locali comunali di piazza Si ‘e Boi anche oltre la mezzanotte, mentre l’associazione Sovidan di Selargius, che tutte le domeniche utilizza lo stesso stabile comunale, ma al piano terra, deve invece chiudere i battenti alle 20 nel bel mezzo della serata, mandando tutti a casa prima che faccia buio come si fa con gli adolescenti: parliamo di tante donne e tanti uomini della comunità selargina per i quali il ballo è l'unico svago».

La replica

Per l’assessora Pilia «non c’è nessun favoritismo come si vuole far credere, si tratta semplicemente di due associazioni che usufruiscono di spazi comunali su autorizzazione di due uffici differenti. E tra l’altro di una sistemazione provvisoria per La tana dei Goblin di Cagliari dal momento che utilizzava gli spazi della biblioteca attualmente chiusa a causa dei lavori. La Sovidan invece usa il centro di aggregazione sociale al piano terra che è in capo ai Servizi sociali. Quindi nessuna differenza di trattamento, ma due strutture che benché situate all’interno dello stesso parco sono in capo a uffici diversi, come la consigliera dovrebbe sapere».

L’associazione Sovidan però non molla: «Abbiamo già avuto un importante calo di partecipanti», dice il presidente Aste, «vorremmo almeno una risposta alla nostra richiesta di poter usufruire della sala sino a mezzanotte».

