Polo delle associazioni, ruspe in azione 

Tre milioni e 200mila euro con le ruspe entrate in azione nei giorni scorsi in via Olimpia, a Sinnai, per la costruzione del Polo dell'associazionismo. I progetti del Pnrr, che ha portato nelle casse del Comune oltre 14milioni di euro, non sono quindi bloccati: il progetto preliminare per questo mega-intervento era stato redatto nel 2015, senza trovare prima la copertura finanziaria. I lavori sono stati appaltati a fine luglio. E ora i primi scavi nell’area dell’ex mattatoio comunale.

«Nella zona cortilizia – spiega il sindaco Tarcisio Anedda – sorgeranno due nuovi fabbricati da destinare a sede per le associazioni che operano sul territorio. Con questo progetto, si cercherà di dare risposte a tutte. Sono tante anche quelle che attendono una sede, prioritariamente pensate per le associazioni di protezione civile. Si creeranno e si libereranno tanti altri spazi a beneficio di chi oggi magari ha la sede a casa di uno degli associati. Stiamo già pensando anche a un bando per l’assegnazione degli spazi».

In attesa

Ad attendere sono in tanti. Come l’Avis, la cui sede è la casa del presidente Michele Ledda. E l’Auser, che col presidente Bruno Pilleri, da tempo bussa al Comune per una sede da destinare ai soci e ai mezzi utilizzati a beneficio di anziani e portatori di handicap che hanno soprattutto bisogno di una visita medica. «La nostra attività – dice Pilleri – deve avere una sede e per i soci e per i mezzi. Attendiamo con fiducia».

«Le necessità – dice Michele Ledda – sono tantissime: a Sinnai abbiamo ottanta associazioni sociali, culturali, sportive. Il progetto del Comune arriva in un momento davvero opportuno».

Problemi spesso rimbalzati con interventi dei consiglieri di minoranza Aldo Lobina e Rita Matta. «Senza una sede – dice quest’ultima – fare volontariato diventa più difficile. Bene il progetto del Comune con la speranza che si riesca a trovare gli spazi per tutti». Lobina ha spesso denunciato i disagi dei volontari senza “casa”: «Le associazioni – ribadisce – hanno bisogno di adeguati spazi operativi, ognuna ha la sua importanza. Esiste anche un regolamento consiliare per l’assegnazione degli spazi, essenziali per le loro attività, in funzione dell’interesse generale».

Cosa si farà

Le caratteristiche del progetto le indica l’assessora ai Lavori pubblici Aurora Cappai: «È previsto un fabbricato a un piano, con una superficie di circa 477 metri quadrati, con funzione esclusiva di autorimessa. Il passo dei pilastri e la profondità dello stabile saranno adatti a ospitare i mezzi di soccorso. Un secondo fabbricato, con una planimetria a L, sarà invece realizzato su due livelli fuori terra per una superficie complessiva di circa 561 metri quadrati a piano. Il piano terra ospiterà un locale medico, un locale donatori, un bagno riservato ai disabili, l’autorimessa, uno spazio a deposito e due locali tecnici. Al piano primo – aggiunge Cappai – troveranno spazio 14 uffici di differenti dimensioni, i servizi igienici e una terrazza tecnica dedicata alla collocazione degli impianti. La copertura sarà riservata per la disposizione dei pannelli fotovoltaici. Al centro dei fabbricati sarà racchiusa un'ampia area cortilizia che avrà accesso dalla via Olimpia».

RIPRODUZIONE RISERVATA