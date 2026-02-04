VaiOnline
Pitz’e Serra.
05 febbraio 2026 alle 00:34

Polo della solidarietà: iniziati i lavori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Hanno preso il via i lavori per la realizzazione del Polo della solidarietà nei locali dati in comodato d’uso, della Comunità missionaria di Villaregia in via Irlanda a Pitz’e Serra. Un emporio solidale dove le persone in difficoltà potranno trovare alimentari, abbigliamento, strumenti orto-sanitari, sul modello di altri empori solidali presenti a Sassari e Oristano e in altre importanti città italiane.

Il servizio, inserito nei progetti di coesione sociale finanziati dal Comune, è frutto di un protocollo di intesa delle associazioni e del Terzo settore: dall'associazione “Domu Mia - amici di Sant'Egidio” e poi “il Lato B aps”, “Caritas Diocesana sezione di Quartu”, “Consiglio Centrale delle Conferenze Vincenziane”, “Anteas Quartu”, Fondazione “Domus de Luna”, “Asnet Quartu”, “Avis Quartu” a cui si è aggiunta recentemente anche “l'Anmic”, tutte iscritte alla Consulta delle associazioni quartesi. I lavori che riguardano l’adattamento dei locali per ospitare il servizio, dovrebbero concludersi in primavera e subito dopo apriranno le porte ai bisognosi. Nel “Polo” di Quartu inoltre, la moneta di scambio, per chi potrà e vorrà, sarà un sistema virtuoso recuperato dalla tradizione di solidarietà “s'aggiudu torrau”.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il progetto

In arrivo altri documenti E il Cagliari resta in silenzio

La società invierà alcune integrazioni al piano dopo la frenata di martedì in Consiglio comunale 
Lo. Pi.
La storia

Egidio e Elvira, 70 anni di amore «e di pazienza»

Nozze di titanio a Villaputzu: domenica la festa in famiglia 
Gianni Agus
L’inchiesta

Incursioni nelle carceri col drone

Appello alla mobilitazione della governatrice sul 41 bis: «Qui il cda della mafia» 
Andrea Busia
L’allarme.

Spray urticante, evacuata una scuola

Mariangela Pala
Il caso

Il mistero della nave russa

Enrico Fresu
Decreto sicurezza

Fermo preventivo, i dubbi del Colle Meloni lima il testo

Scarcerati tre antagonisti La Lega alle toghe: vergogna 
Napoli

«Ha dato un calcio al cane, l’ho uccisa»

Il fratello della 22enne Jlenia Musella si costituisce. I vicini: liti frequenti 