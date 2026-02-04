Polo della solidarietà: iniziati i lavori 

Hanno preso il via i lavori per la realizzazione del Polo della solidarietà nei locali dati in comodato d’uso, della Comunità missionaria di Villaregia in via Irlanda a Pitz’e Serra. Un emporio solidale dove le persone in difficoltà potranno trovare alimentari, abbigliamento, strumenti orto-sanitari, sul modello di altri empori solidali presenti a Sassari e Oristano e in altre importanti città italiane.

Il servizio, inserito nei progetti di coesione sociale finanziati dal Comune, è frutto di un protocollo di intesa delle associazioni e del Terzo settore: dall'associazione “Domu Mia - amici di Sant'Egidio” e poi “il Lato B aps”, “Caritas Diocesana sezione di Quartu”, “Consiglio Centrale delle Conferenze Vincenziane”, “Anteas Quartu”, Fondazione “Domus de Luna”, “Asnet Quartu”, “Avis Quartu” a cui si è aggiunta recentemente anche “l'Anmic”, tutte iscritte alla Consulta delle associazioni quartesi. I lavori che riguardano l’adattamento dei locali per ospitare il servizio, dovrebbero concludersi in primavera e subito dopo apriranno le porte ai bisognosi. Nel “Polo” di Quartu inoltre, la moneta di scambio, per chi potrà e vorrà, sarà un sistema virtuoso recuperato dalla tradizione di solidarietà “s'aggiudu torrau”.

