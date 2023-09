Polo della nautica, vertice in Regione 

Sono settimane decisive per il polo della nautica che Ninetto Deriu, con alcuni partner del settore, vorrebbe far partire a Portovesme. Martedì l’imprenditore incontrerà la Regione per discutere del progetto, in particolare è necessaria la disponibilità della banchina nel lungo periodo per la movimentazione degli yacht verso il cantiere nell’ex Metallotecnica. Nei giorni scorsi Deriu ha incontrato i sindacati, presenti i segretari territoriali confederali e metalmeccanici. «L’iniziativa, per come rappresentata – si legge nel verbale di riunione – può essere volano di sviluppo anche accogliendo ulteriori importanti partner ed altre imprese produttive, immaginando la realizzazione di un distretto della nautica. È auspicabile che tutto l’iter burocratico possa trovare immediate risposte positive dalle istituzioni ed enti preposti alle autorizzazioni». ( a. pa. )

