Polo culturale, patto tra associazioni e Comune  

Il polo culturale di via Sacco, ospitato nei tre piani di un ex asilo nido, si trasformerà in una sorta di condominio amministrato dal Comune di Assemini i cui “residenti” saranno 13 associazioni di volontariato locali.

La gestione delle parti comuni verrà disciplinata da un nuovo patto di collaborazione e condivisione che i presidenti delle varie associazioni dovranno firmare affinché possano continuare o iniziare a disporre dei locali di proprietà comunale.

«L’obiettivo del patto - ha spiegato l’assessora alla Cultura Jessica Mostallino - è quello di regolamentare l’uso degli spazi comuni (bagni, anditi, balconi, scale e zone all’aperto), il pagamento delle utenze (luce e acqua), il servizio di pulizia dell’intero stabile e la condivisione reciproca degli spazi affidati». Tra Comune e associazioni l’accordo di collaborazione si configura come un do ut des : «In cambio di un privilegio i soci devono rispettare determinate regole».

Concessioni e rinunce

Nel febbraio del 2022 la Giunta comunale aveva concesso in utilizzo della struttura di via Sacco, disponendo l’assegnazione dei locali dello stabile a soggetti che operano per promuovere e sostenere attività aventi utilità sociale, culturale, ricreative, di impegno civico e solidaristico. Nell’ottobre dello stesso anno era stata pubblicata la manifestazione d’interesse e, a dicembre 2022, si era provveduto ad assegnare i locali a 13 delle associazioni che ne avevano fatto richiesta.

Nel corso di questi tre anni hanno rinunciato la “Pro Loco”, l’associazione culturale “Su frori ‘e su zippiri” e la filodrammatica “I Mercanti”.

I non idonei

Le 6 stanze che erano rimaste disponibili andranno incontro alle esigenze di associazioni che non avevano partecipato alla precedente manifestazione di interesse ma che, nel corso del 2024 e del 2025, hanno inoltrato richiesta di una sede. Delle 9 che hanno fatto domanda 4 sono state tagliate fuori perché i locali non sono adeguati per le attività da loro previste: «I locali per “Sonus de Canna” e il gruppo folkloristico “Santa Lucia” sono troppo piccoli - ha spiegato Mostallino - mentre per “Random Teatro” e “Bee.flow.lab” non sono destinati a laboratori teatrali o per bambini a scopo di lucro. Le stanze disponibili sono adeguate esclusivamente ad attività di segreteria e amministrative».

Le assegnazioni

Il polo ospiterà al piano seminterrato l’Asd “Mtb Assemini” (novità), l’Asd “Arditi Sat”, il gruppo folkloristico “San Pietro Assemini” e l’Asd “Gruppo Polisportivo Assemini”. Al piano rialzato l’Università della terza età “Unteass”, l’associazione “Collettivo ArteViva” in condivisione con “Musica è cultura”, l’Asd “Cooper Band” e l’Asd “Fedele Lecis”. Infine, al piano primo, l’associazione “Sa Girandhula” (novità), il gruppo modellistico “Gsmi-Sardegna” (novità), l’Asd “I fenicotteri” e l’Asd “Gioventù Assemini Calcio”.

RIPRODUZIONE RISERVATA