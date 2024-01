Polo a tre con Italia Viva, Calenda gela Più Europa 

Le manovre al centro in vista delle Europee procedono con fatica, le ruggini fra Matteo Renzi e Carlo Calenda. L’ultimo tentativo per presentarsi tutti insieme lo sta facendo Più Europa, che per febbraio sta organizzando un appuntamento «per riunire chi ha un minimo comune denominatore: il rilancio del progetto di integrazione europea», ha spiegato il segretario Riccardo Magi. Ma Azione ha ribadito il suo no a una corsa con Italia Viva: «Sarebbe incomprensibile», ha risposto Carlo Calenda, che spera comunque «di fare una lista con Più Europa». Magi non perde le speranze: «Non dobbiamo scegliere fra Iv e Azione, il nostro è un invito aperto, va oltre i singoli partiti. Si basa sull’appello di Emma Bonino “Ora gli Stati Uniti d’Europa” a cui hanno già aderito personalità come Carlo Cottarelli, Renato Soru, Marco Bentivogli e Giusi Nicolini. Vediamo chi verrà». Intanto per il campo largo arriva una fumata nera in Piemonte: l’incontro sulle Regionali previsto per oggi tra Pd e M5s è stato rinviato «a data da destinarsi». In Alto Adige invece, esattamente a tre mesi dalle elezioni provinciali del 22 ottobre, la Svp ha dato via libera alle nomine per la nuova giunta provinciale, che sostiene insieme a FdI, Lega e Freiheitlichen. La squadra con ogni probabilità sarà eletta il 31 gennaio dal Consiglio provinciale. La Volkspartei oltre al presidente Arno Kompatscher avrà 8 assessori su 11, tra loro il medico Hubert Messner, fratello del Re degli ottomila Reinhold. Marco Galateo (Fdi) e Chrisitan Bianchi (Lega - Uniti per l’Alto Adige) rappresenteranno il gruppo linguistico italiano. Ulli Mair dei Freiheitlichen avrà la delega per l'edilizia abitativa la sicurezza e l’integrazione.

