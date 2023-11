Polmonite da legionella: muore una cagliaritana, gravissima un’amica 

Paola Piga, 66 anni cagliaritana da alcuni anni residente a Quartucciu, è morta mercoledì al Policlinico di Monserrato. Un’amica, 77 anni di Quartu, è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Pneumologia del Santissima Trinità a Cagliari. Entrambe, malate di polmonite, sono risultate positive al batterio delle legionella. L’unico collegamento accertato per ora tra le due donne è la loro presenza all’incontro della comunità neocatecumenale dal 2 al 5 novembre all’hostel Rodia di Oristano. Un ritiro spirituale, fatto di riunioni ed esperienze di convivenza, senza uscite dalla struttura. Per questo la Asl oristanese svolgerà tutti gli accertamenti per valutare se effettivamente le due donne abbiano inalato delle particelle d’acqua infette nell’albergo o se si tratti di una coincidenza e si debba dunque cercare la causa da altre parti.

Il dolore

Giovedì la comunità neocatecumenale ha dato il triste addio a Paola Piga nel funerale celebrato nella parrocchia Vergine della salute al Poetto di Cagliari. Il marito Ivo, proprio mercoledì quando la situazione della donna ricoverata al Policlinico per una polmonite da legionella, aveva chiesto a tutti gli amici una preghiera: «Paola è in terapia intensiva. Fate una preghiera per lei». Poi l’annuncio della morte. «Le persone che amiamo e ci hanno amato non ci lasciano mai veramente. rimangono semplicemente nel nostro cuore. Grazie per tutto l’amore che hai dato», il messaggio sui sociale di una nipote insieme ai tanti commenti di altri familiari e amici per la scomparsa di una donna descritta da tutti come «amorevole», «amica come poche» e «anima nobile».

Il collegamento

Come emerso finora, Paola Piga ha partecipato al ritiro spirituale neocatecumenale di inizio novembre all’hotel Rodia di Oristano: in tutto c’erano circa trenta persone della comunità del Poetto. Una volta rientrata a casa, dopo pochi giorni, si è sentita male. Problemi respiratori fino al ricovero in ospedale. Mercoledì è arrivato il riscontro della positività alla legionella. Il giorno dopo la morte. I familiari e la comunità neocatecumenale ha verificato se altre persone avessero dei sintomi simili. E si è arrivati all’amica quartese, ricoverata al Santissima Trinità per una grave polmonite. Il test ha permesso di accertare la positività alla legionella.

La preoccupazione

«Mia madre», racconta la figlia della 77enne, «tre giorni dopo il ritorno dal ritiro nella struttura alberghiera di Oristano si è sentita male. Febbre, tosse, problemi respiratori e spossatezza. Abbiamo pensato a un’influenza, scartando il Covid perché è risultata negativa ai tamponi. Sabato 11 novembre è peggiorata: ho chiamato l’ambulanza e avendo la saturazione bassa è stata portata subito al Policlinico di Monserrato». Si arriva così a questo mercoledì: «La comunità era stata contattata per sapere se ci fossero altre persone, che erano presenti a Oristano, con problemi respiratori o che si fossero sentite male dopo che era stata trovata positiva alla legionella signora Paola. Così è stato fatto il test anche a mia madre ed è risultato positivo». Ora la famiglia della donna può soltanto pregare e affidarsi alle cure dell’ospedale: «Dobbiamo sperare che risponda alle cure antibiotiche. Purtroppo la legionella è molto pericolosa per gli anziani e sulle persone con malattie pregresse o uno stato di salute debilitato». Inevitabile il collegamento con l’esperienza in comune avuta con Paola Piga: «Non si sono mai viste in altri luoghi se non in quell’albergo di Oristano. Ora aspettiamo le verifiche e gli accertamenti che farà la Asl».

