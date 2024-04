«Pollini e foglie, quell’albero è da potare» 

Un albero della discordia. È quello che si trova nel parco comunale “Efisio Marcis”, tra via Fiume e via Gorizia, a Sestu. Si tratta di un pioppo che doveva essere un piccolo alberello quando venne piantato, tanti anni fa. Ma col tempo è cresciuto, e crea qualche problema. «Pollini e infiorescenze arrivano sul nostro davanzale e su quelli delle case vicine, un bel fastidio sia perché sporca, sia per chi ha allergie», spiega Roberto Bullita, residente in una palazzina che si affaccia proprio sul parco in questione. C’è poi il problema delle foglie «sono tante, l’albero è rigoglioso, e quando cadono creano un tappeto su cui si può scivolare». La soluzione sarebbe semplice: «Basterebbe potarlo, o fasciarlo, come viene fatto anche a Cagliari per esempio». A Sestu è attivo da poco il nuovo servizio di gestione del verde urbano. È previsto anche un restauro completo del parco, pavimentazione e aiuole.

