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Carbonia.
11 ottobre 2026 alle 00:40

Pollicino addio, arrivano i nuovi mini bus 

Sono già in circolazione per sperimentare eventuali criticità lungo le linee urbane 

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Sono entrati in servizio i quattro nuovi mini bus dell’Arst per il servizio urbano nella città di Carbonia. Da qualche giorno sono in circolazione, in via sperimentale i nuovi “Tam Vero”, un modello di bus ideato appositamente per il trasporto urbano. Verranno presentati martedì mattina al centro intermodale con la partecipazione dell’amministratore unico di Arst, Giovanni Mocci, la dirigente della Direzione di esercizio automobilistico, Francesca Sulis e il sindaco di Carbonia Pietro Morittu, che venerdì ha anticipato sui social l’arrivo dei nuovi mezzi in città esprimndo la propria soddisfazione e dell’intera amministrazione comunale per questo rinnovamento atteso da tempo.

I mezzi

I bus elettrici hanno due diverse misure, 8 e10 metri, e hanno diverse funzionalità avanzate sia per la sicurezza dei passeggeri e dell’autista. Sono dotati di diverse telecamere, come quella che permette all’autista di avere un supporto in più oltre ai classici specchietti retrovisori. Dal punto di vista della comodità il mezzo è dotato di un sistema di climatizzazione e un ampio spazio interno con la nuovalluminazione a led.

Nella scelta l’Arst ha posto molta attenzione anche per disabili e anziani grazie ad una rampa di accesso e posto riservati per una carrozzella. A bordo ci stanno 11 passeggeri seduti e 40 in piedi nel piccolo e salgono a 12 e 60 nel modello più grande. Da punto di vista della percorribilità stradale, sono più grandi dei Pollicino, in servizio in città dal 2021, che vanno in pensione con grande sollievo degli utenti visto che erano soggetti a guasti frequenti che comportavano spesso la sostituzione dai mezzi utilizzati per il trasporto extraurbano con grande difficoltà di manovra. Ora anche sotto questo punto di vista i nuovi bus sono più efficienti: sono dotati di 4 quattro ruote sterzanti che garantiscono una guida più semplice anche nelle strade più strette.

Il Comune

«Siamo contentissimi che siano arrivati i nuovi mezzi come era stato promesso – ha detto ieri il sindaco Pietro Morittu – la collaborazione tra istituzioni agenzie ed enti rende più forti tutti». Tanti i cittadini che stanno utilizzando i nuovi mezzi nei giri sperimentali che servono per evidenziare eventuali criticità prima dell’avvio ufficiale. Tra i primi utenti a salire Giovanni Melis: «È tutto è molto diverso, come la disposizione dei sedili – dice - ma ci si abitua presto. Finalmente abbiamo mezzi nuovi, e con l’arrivo dell’inverno almeno non ci pioverà in testa come nel Pollicino». Ieri il personale dell’Arst era presente al centro intermodale per dare indicazioni sia agli autisti sia agli utenti: «Mi hanno spiegato – dice Anna Carta, impiegata che arriva dal Basso Sulcis – le novità come l’obliteratrice elettronica con lettura QRcode anche direttamente dal telefono». Un’altra passeggera ha chiesto informazioni sui costi e la risposta è stata che non ci saranno aumenti per gli utenti. Ora gli utenti auspichino che venga mantenuta anche la promessa che riguarda le pensiline: in troppi punti della città sono assenti o danneggiate da anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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