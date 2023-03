«Polizze dei pastori, la Regione ci ripensi» 

Un’altra catastrofe si sta abbattendo sul mondo delle campagne – denuncia Confagricoltura Sardegna – dopo che la Regione ha deciso di non rinnovare, nella legge di Stabilità 2023, lo stanziamento triennale di circa 35milioni di euro che sostiene le imprese nella stipula delle polizze assicurative per la produzione agricola e la gestione dello smaltimento delle carcasse per le realtà zootecniche.

Il taglio

«Si tratta di una pesante scelta politica che ci auguriamo la Giunta regionale sia disposta a rivedere, ripristinando lo stanziamento dei fondi appena tagliati», sottolinea il presidente di Confagricoltura Sardegna Paolo Mele. «Se così non fosse, migliaia di agricoltori, pastori e allevatori non potranno rinnovare le assicurazioni o stipularle ex novo, dove la Regione provvedeva in quota parte con un’integrazione economica, con il rischio che numerose lavorazioni non vedano la luce nei prossimi mesi proprio perché non coperte da una polizza».

Chiede l’associazione di categoria: Quanti saranno gli agricoltori, che dopo un biennio di pesanti aumenti delle materie prime, di energia e carburanti, affronteranno il rischio di procedere con le semine sfidando le ormai cicliche emergenze climatiche e meteorologiche? Se non ritirati e stoccati in appositi siti e punti di raccolta, che fine faranno le centinaia di migliaia di ovicaprini e bovini (circa il 5% di 3 milioni di capi totali) che ogni anno muoiono fisiologicamente per cause naturali nelle nostre aziende?

L’allarme