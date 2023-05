Poliziotto morto al poligono di tiro, la parola ai consulenti  

I tecnici nominati dal gip del Tribunale Silvia Palmas dovranno chiarire la direzione del proiettile. Ma, su richiesta del difensore Carmelita Danile, anche eventuali alterazioni e malfunzionamento dell’arma. Al centro dell’incidente probatorio di ieri la tragedia avvenuta nel poligono di tiro del Caip di Abbasanta, dove nel novembre 2021 perse la vita un poliziotto di Agrigento, l’assistente capo Sergio Di Loreto. Sotto inchiesta per omicidio colposo un collega e amico fraterno della vittima, l’assistente capo Vincenzo Corbo, di Agrigento.

La tragedia accadde a fine mattinata del 23 novembre 2021 nel poligono di tiro del Caip, fra Soddì e Ghilarza. Un dramma consumato al termine di un’esercitazione, quando i poliziotti erano impegnati nella messa in sicurezza delle armi. Sergio Di Loreto era accanto al collega Vincenzo Corbo, dietro la linea di tiro, quando partì un colpo che raggiunse l’assistente capo al torace, colpendo purtroppo un organo vitale. Una fatalità che non lasciò scampo, accaduta sotto gli occhi increduli degli altri colleghi che si preparavano a lasciare il poligono. Le indagini svolte dalla Squadra mobile di Oristano, alla guida del dirigente Samuele Cabizzosu e il coordinamento del pubblico ministero Silvia Mascia.Ieri in tribunale l’incidente probatorio per affidare la consulenza tecnica a due esperti del Ris di Cagliari, nominati dal gip Palmas. Periti nominati anche dal pm, difesa e parte civile.

S i tornerà in aula il 4 ottobre per la loro audizione.

La moglie della vittima è tutelata dall’avvocato Pierluigi Concas.